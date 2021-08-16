У 88 років помер Джеймс Гормель

Це перший американський дипломат, який відкрито заявляв про свою гомосексуальність

На 89-му році життя у місті Сан-Франциско помер Джеймс Гормель - перший американський дипломат, який був відкритим гомосексуалом. Також він був правозахисником і допомагав боротися з ВІЛ / СНІД.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle, пише "Громадське".

Гормель помер у лікарні в п’ятницю, 13 серпня, перебуваючи поруч зі своїм чоловіком, Майклом Гормелем, і слухаючи свій улюблений концерт Бетховена. У чоловіка залишилися п’ятеро дітей, 14 онуків і 7 правнуків.

У 1997 році тодішній президент США Білл Клінтон вирішив номінувати Гормеля на посаду посла в Люксембургу. Тоді республіканці в Сенаті заблокували його призначення, але через два роки Клінтон усе ж затвердив кандидатуру Гормеля, поки Конгрес був на канікулах.

На посаді посла Гормель перебував до 2001 року. Зрештою він так і не отримав схвалення в Сенаті - до того верхня палата парламенту США ніколи не розглядала кандидатуру представників ЛГБТ+ на дипломатичних посадах.

"Процес був дуже довгий, напружений, тяжкий, образливий, повний викривлених тверджень, брехні, обману й антагонізму", - пригадував чоловік у 2012 році під час туру з автобіографією "Придатний до служби" ("Fit to Serve").

Джеймс Гормель народився в адміністративному центрі штату Техас Остіні. Його сім’я є власником компанії Hormel Foods, яка займається виробництвом і обробкою м’яса у 80 країнах світу. Закінчив Школу права Чиказького університету, яку потім деякий час очолював.

Після того, як Гормель отримав у спадок частку в сімейному бізнесі, він спрямував свої кошти на фінансування організацій, які займалися боротьбою з ВІЛ / СНІД і підтримкою прав ЛГБТ+. Також експосол заснував кілька благодійних організацій, які займаються правозахисною, освітньою та культурно-просвітницькою діяльністю, зокрема і щодо представників спільноти ЛГБТ+.

Міністр транспорту США й колишній претендент на кандидати в президенти Піт Бутіджедж, який є відкритим геєм, говорив, що у свої 17 років стежив за історією призначення Гормеля послом, яка вплинула на його віру в те, що представник ЛГБТ+ може працювати на високих посадах у владі.

Читайте також: У Будапешті тисячі людей протестували через закон про ЛГБТ