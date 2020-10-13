Але експерти кажуть, що лише суворість покарання не розв'яже проблему

У Бангладеш вводять смертну кару за зґвалтування після того, як декілька останніх скандалів щодо насильства проти жінок призвели до протестів.

Про це повідомляє "Громадське" посилаючись на The Guardian.

Уряд країни вніс поправку про смертну кару до закону про запобігання насильству щодо жінок та дітей. До цього найсуворіше покарання за зґвалтування було довічне ув'язнення. Закон набуде чинності з 13 жовтня.

Що підштовхнуло до змін закону?

Минулого тижня у Бангладеш почалося масове обурення після того, як у соцмережах поширили відео групового зґвалтування 37-річної жінки. Після розслідування з'ясувалося, що чоловіки вже не вперше зґвалтували постраждалу. Крім того, нападники шантажували жінку тим, що викладуть відео в мережу.

Після того, як ситуація набула розголосу, правоохоронці затримали вісім чоловіків. Крім того, цей інцидент призвів до протестів у столиці країни та інших містах. Люди вимагали прискорити судові процеси та покращити захист від насильства.

Деякі протестувальники закликали запровадити суворіші покарання, зокрема смертну кару, й тримали плакати з написами: «Повісьте ґвалтівників» та «Не милуйте ґвалтівників».

Смертна кара допоможе?

Правозахисники організації Amnesty заявляють, що у Бангладеш проблема не в суворості покарання за зґвалтування, а у тому, що постраждалі бояться повідомляти про насильство, а суди не виносять обвинувальні вироки.

Місцева організація, яка захищає права жінок, Naripokkho порахувала, що в шести округах країни лише 5 із 4 372 справ про зґвалтування закінчилися засудженням нападника. І це відбулося упродовж 2011 — 2018 років. Якщо перевести у відсотки, то виходить — лише 3,56% справ щодо насильства проти жінок опинилися в суді та 0,37% призвели до засудження.

З січня по вересень 2020 року правозахисники нарахували 975 випадків зґвалтування у Бангладеш, зокрема 208 групових зґвалтувань. У понад 40 випадках жінки помирали.

Тож експерти пропонують переглянути систему судочинства у справах про насильство, а саме: не лише робити покарання суворішими, а й захищати постраждалих і свідків, прискорювати судовий розгляд справ.

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