У білорусі стартували військові навчання

На них будуть "працювати" з ядерною зброєю

У білорусі почалися навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) під назвами "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" і "Ешелон". У них беруть участь понад 2 тисячі білоруських військовослужбовців і представників інших країн, включно з росією, Казахстаном, Таджикистаном і Киргизстаном.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також на них будуть задіяні 450 одиниць техніки, включно з щонайменше 10 літаками і вертольотами, і БПЛА, пише DW. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко нібито особисто віддав наказ про перенесення навчань углиб території країни, щоб їх не звинувачували в можливих провокаціях.

Повідомляється і те, що на цих навчаннях передбачається відпрацювання планування застосування ядерного озброєння.

"Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати - будемо вчитися", - заявив перший заступник міністра оборони білорусі генерал-майор Павло Муравейко.

Але варто зазначити, що ці навчання не пов'язані з наступними - російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025". Вони відбудуться з 12 по 16 вересня.