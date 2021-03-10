У Бразилії знайшли гніздо одного з найрідкісніших птахів світу
Про це 27 вересня повідомила природоохоронна організація Brazil Birding Experts, пише "Громадське".
Там заявили про фільмування гнізда червоногорлої танагри, де були розташовані шестеро пташенят, яких годували три дорослі птахи. Оскільки ці танагри моногамні, така поведінка є незвичною; ймовірно, старші особини допомагають іншим виховувати малечу.
Уперше червоногорлу танагру зафіксували у 1870 році, коли самця випадково застрелив натураліст Жан де Рур. Після того птаха не бачили аж до 1941 року, а наступний підтверджений випадок спостереження червоногорлих танагр датується вже 1998-м.
Ці птахи живуть в Атлантичних лісах — регіоні Південної Америки з чи не найбільшим біорізноманіттям на континенті. На початку XVII століття його площа оцінювалась у 1-1,5 мільярда гектарів, але на 2000 рік скоротилася майже на 90% через активне вирубування дерев.
Через це багато видів, що живуть в Атлантичних лісах, опинилися на межі зникнення або вже, найімовірніше, зникли. Скажімо, золотого левового тамарина — одну з найрідкісніших мавп у світі — вдалося врятувати лише завдяки зусиллям природоохоронців.
«Ми все ще мало знаємо про цю маленьку пташку. Ми не знаємо, чому її популяція так швидко скоротилася, окрім як через знищення природного місця мешкання», — говорить Бенет Генесі, координатор бразильської програми Американського товариства збереження птахів.
Червоногорла танагра живе в Атлантичному лісі в дуже обмеженому ареалі площею 31 квадратний кілометр. Міжнародний союз охорони природи надав птахові статус виду на межі повного зникнення; за його оцінками, у світі існує 30-200 його особин.
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