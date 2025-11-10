Бразилія приймає конференцію ООН з клімату

Президент Лула да Сілва підкреслив, що боротьба зі зміною клімату – не майбутня проблема, а актуальна трагедія.

В понеділок, 10 листопада, у Белені, на березі тропічного лісу Амазонії, розпочалася 30-та Конференція ООН з питань клімату (COP30). Президент Бразилії Лула да Сілва закликав світ діяти негайно, наголосивши, що зміна клімату вже стала "трагедією сьогодення".

Про це повідомляє агенція AFP.

Влизько 50 тисяч делегатів з усього світу зібралися на двотижневу зустріч COP30 у Белені, спекотному та вологому мегаполісі на краю Амазонії, щоб обговорити глобальні заходи проти потепління.

"Зміна клімату більше не є загрозою майбутнього. Це трагедія сьогодення", – заявив Лула да Сілва на відкритті конференції.

Він також різко розкритикував тих, хто заперечує наукові докази та "поширює страх, атакує установи, науку та університети" щодо кліматичних змін.

Президент Бразилії закликав світ "завдати нової поразки тим, хто заперечує кліматичні загрози", зазначивши, що боротьба за захист клімату значно дешевша, ніж війна.

Конференції COP проводяться щорічно з 1992 року, після прийняття Рамкової конвенції ООН про зміну клімату на Саміті Землі в Ріо-де-Жанейро, і служать платформою для зміцнення глобального кліматичного режиму та погодження міжнародних кліматичних цілей.