Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бразилія приймає конференцію ООН з клімату

10 листопада 2025, 20:12
Бразилія приймає конференцію ООН з клімату
Фото: Високий Замок
Президент Лула да Сілва підкреслив, що боротьба зі зміною клімату – не майбутня проблема, а актуальна трагедія.

В понеділок, 10 листопада, у Белені, на березі тропічного лісу Амазонії, розпочалася 30-та Конференція ООН з питань клімату (COP30). Президент Бразилії Лула да Сілва закликав світ діяти негайно, наголосивши, що зміна клімату вже стала "трагедією сьогодення".

Про це повідомляє агенція AFP.

Влизько 50 тисяч делегатів з усього світу зібралися на двотижневу зустріч COP30 у Белені, спекотному та вологому мегаполісі на краю Амазонії, щоб обговорити глобальні заходи проти потепління.

"Зміна клімату більше не є загрозою майбутнього. Це трагедія сьогодення", – заявив Лула да Сілва на відкритті конференції. 

Він також різко розкритикував тих, хто заперечує наукові докази та "поширює страх, атакує установи, науку та університети" щодо кліматичних змін.

Президент Бразилії закликав світ "завдати нової поразки тим, хто заперечує кліматичні загрози", зазначивши, що боротьба за захист клімату значно дешевша, ніж війна.

Конференції COP проводяться щорічно з 1992 року, після прийняття Рамкової конвенції ООН про зміну клімату на Саміті Землі в Ріо-де-Жанейро, і служать платформою для зміцнення глобального кліматичного режиму та погодження міжнародних кліматичних цілей.

 
ООНбразиліязміна клімату

Останні матеріали

Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:48
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється