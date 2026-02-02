У Британії вдвічі зросла кількість інцидентів із дронами поблизу військових баз

За словами британського міністра, безпека на військових об'єктах була посилена.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що минулого року на британських військових базах кількість інцидентів із дронами подвоїлася.

Про це він заявив у понеділок, 2 лютого, цитує Reuters.

Гілі заявив, що у 2025 році було зареєстровано 266 інцидентів з безпілотними літальними апаратами поблизу оборонних об'єктів у Великій Британії, що на 126 більше, ніж у 2024 році.

"Подвоєння кількості несанкціонованих дронів поблизу військових об'єктів у Великій Британії за останній рік підкреслює зростання та зміну характеру загроз, з якими ми зіштовхуємося", – зазначив він

Щоб протидіяти загрозі від дронів для британських баз, Гілі заявив, що військовим буде надано нові повноваження для знищення дронів, що діють поблизу них, що раніше вимагало залучення поліції.

Нові повноваження також означатимуть, що військові зможуть знищувати наземні дрони та безпілотні транспортні засоби, що діють під водою.

