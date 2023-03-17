У Франції планують врегулювати діяльність блогерів-інфлюенсерів

Їхню діяльність оцінюватимуть за тими ж підходами, що й традиційні медіа.

В уряді Франції хочуть запровадити регулювання комерційної діяльності агентів впливу в соцмережах.



Про це оголосив міністр економіки Бруно Ле Мер в інтерв'ю Franceinfo, повідомляє Euractiv.

Французький уряд представить план щодо регулювання комерційної діяльності агентів впливу в соціальних мережах, щоб забезпечити їм, а також споживачам їхнього контенту, найкращий захист.



У Франції вкрай поширеним є просування брендів у соціальних мережах через інфлюенсерів. Цей високоприбутковий ринок із безпрецедентним охопленням викликав стурбованість депутатів з приводу влади та впливу, якими володіють інфлюенсери.

"Впливові люди повинні підкорятися тим самим правилам, які застосовуються до традиційних ЗМІ", - сказав Ле Мер.

Він додав, що інтернет - "не Дикий Захід", тому потрібно посилити контроль над інфлюенсерами та оформити їхній статус.



"Це не боротьба із ними. Навпаки, має бути система захисту інфлюенсерів, а не їхня стигматизація", - зазначив він.

В останні роки індустрія маркетингу впливу набула широкого поширення як у Європі, так і в усьому світі. "Інфлюенсери" (від англ. to influence - впливати) – це користувачі соціальних мереж зі значною кількістю підписників у Instagram, TikTok та YouTube, які часто займаються маркетингом та просуванням товарів чи послуг за винагороду.



За оцінками, у 2022 році в Європі налічувалося майже 10,5 млн користувачів Instagram з більш ніж тисячею підписників, яких можна вважати інфлюенсерами.



На початку року у Франції було запущено громадське обговорення за участю учасників цієї сфери, в результаті якого підготували кілька рекомендацій, що можуть бути включені до урядового плану регулювання галузі.



До них належать юридичне визначення інфлюенсерів та їх агентів і посилення їхніх договірних зобов'язань. План може також передбачити заборону або обмеження просування певних продуктів, а також створення маркування, що підтверджує відповідальність автора контенту.