За офіційними даними ЦВК Грузії, кандидати від "Грузинської мрії" перемогли у всіх містах та муніципалітетах країни.

Проросійська правляча партія "Грузинська мрія" оголосила про свою тотальну перемогу на місцевих виборах у Грузії, які бойкотувала частина прозахідної опозиції. Оголошення результатів спровокувало масові протести в Тбілісі, які переросли у спробу штурму президентського палацу, сутички зі спецназом, застосування сльозогінного газу та водометів.

"Голосування завершилося о 20:00 за місцевим часом, після чого проурядовий телеканал "Імеді" опублікував екзит-пол. Згідно з цими даними, Каладзе набрав на виборах мера Тбілісі 77,4%, а "Грузинська мрія" в столиці – понад 76% голосів". - йдеться у повідомленні.

Однак ці вибори пройшли за безпрецедентних умов. Великі опозиційні партії, зокрема "Коаліція за зміни" та "Єдиний національний рух", які посіли друге і третє місця на парламентських виборах 2024 року, бойкотували голосування. Через це у 26 муніципалітетах кандидати від правлячої партії балотувалися без жодного суперника.

Політична атмосфера була вкрай напруженою, оскільки багато опозиційних лідерів та активістів, включаючи експрезидента Міхеіла Саакашвілі, зустріли день виборів у в'язницях за різними звинуваченнями.