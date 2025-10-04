Місцеві вибори в Грузії супроводжуються багатотисячними акціями протесту:палац президента беруть штурмом (оновлено)

У Тбілісі протестувальники намагаються штурмувати президентський палац.

У Грузії 4 жовтня проходять вибори до органів місцевого самоврядування. Тим часом у столиці Тбілісі сотні людей вийшли на акцію протесту.

Про це пишуть "Ехо Кавказу" і News Georgia.

Муніципальні вибори у Грузії стартували о 08:00 за місцевим часом. Громадяни оберуть 2 058 членів 64 муніципальних рад і 64 мерів.

У голосуванні беруть участь 12 партій: "Батьківщина, мова, віра", "Консерватори для Грузії", "Наша обʼєднана Грузія", "Вільна Грузія", "Альянс патріотів", "Сильна Грузія — Лело", "Грузія", Партія зелених, "Народна влада", "Гахарія — За Грузію", "Гірчі" та "Грузинська мрія".

У 26 містах і муніципалітетах кандидатів на посаду мера висунула лише "Грузинська мрія".

Великі опозиційні партії бойкотують голосування. Серед них — "Коаліція за зміни" та "Єдиний національний рух", які на парламентських виборах 2024 року посіли друге та третє місця. Не беруть участі також "Федералісти" та кілька інших прозахідних сил.

Вибори в Грузії відбуваються на тлі політичних репресій проти опозиційних діячів і громадянського суспільства. Через це в центрі Тбілісі проходить багатолюдна акція протесту.

Учасники тримають прапори Грузії, Євросоюзу, США та України, плакати з антиурядовими гаслами й фотографіями політичних в’язнів — активістів, журналістів і політиків, затриманих після протестів, що розпочалися наприкінці минулого року. Періодично натовп скандує: "Революція".

До протесту приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори та називають їх "фарсом" і "російською спецоперацією".

Поліція посилила заходи безпеки — у дворі парламенту розташували спецназ, на площі Свободи помітили евакуатори. Журналісти повідомляють про проблеми зі зв’язком у районі урядових будівель.

Грузинський премʼєр, лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе пригрозивтюремними термінами організаторам та учасникам акції в разі порушення закону. За його словами, "на будь-який маленький сюрприз" влада відповість "великим сюрпризом".

Відомо, що частина протестувальників вступила у сутички з правоохоронцями. Їм вдалося зламати огорожу президентського палацу та пройти на його територію.

У відповідь поліція застосувала газові балончики та водомети; розігнати протестувальників намагається загін спецпризначення. Вже є перші затримані та постраждалі серед протестувальників.