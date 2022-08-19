У Харкові з'явилася перша зупинка-укриття

Наразі робітники завершують її монтаж. У приміщенні зупинки можна буде перечекати повітряну тривогу та обстріл.

Про це пише "Суспільне".

Усередині зупинки – 12 сидячих місць. Приміщення обладнане камерами відеоспостереження.

Також на зупинці передбачено близько 100 кг піску для гасіння спалахів.

Відео: "Суспільне Харків"

На зовнішній стіні зупинки зараз митці створюють мурал, для якого обрали концепцію з пам'ятниками та елементами архітектури Харкова, щоб наголосити на цінності міста.

Нагадаємо, у Києві також можуть з'явитися укриття на зупинках громадського транспорту. Проєкт рішення про створення захисних конструкцій на зупинках громадського транспорту опублікували на сайті Київської міської ради.

Раніше також повідомлялось, що Рада ухвалила закон, згідно з яким нові споруди обов'язково будуватимуть з бомбосховищами.