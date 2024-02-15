У Хорватії на карнавалі спалили ляльки зі зображенням путіна та Вучича на віслюках

Загреб отримав ноту протесту.

Під час карнавальної ходи у Хорватії спалили ляльок із зображенням президентів Сербії та росії Александра Вучича та владіміра путіна на віслюках.

Про це пишуть Vijesti.

Інцидент стався у населеному пункту Каштел-Старий, поблизу міста Спліт.

Міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич засудив інцидент і повідомив, що посольство Хорватії в Белграді отримало ноту протесту.

“Спалювання ляльки із зображенням президента Республіки Сербія Александра Вучича є абсолютно неприйнятним актом, який повністю суперечить спільно висловленій прихильності до повної нормалізації відносин і покращення всебічної співпраці між нашими країнами”, − йдеться в заяві МЗС Сербії.

У заяві зазначено, що цей “скандальний акт поширення ненависті” жодним чином не сприяє зміцненню добросусідських відносин, миру та стабільності в регіоні. Інцидент серйозно завдає шкоди відносинам між двома країнами.