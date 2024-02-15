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У Хорватії на карнавалі спалили ляльки зі зображенням путіна та Вучича на віслюках

15 лютого 2024, 15:07
У Хорватії на карнавалі спалили ляльки зі зображенням путіна та Вучича на віслюках
Фото: з вільного доступу
Загреб отримав ноту протесту.

Під час карнавальної ходи у Хорватії спалили ляльок із зображенням президентів Сербії та росії Александра Вучича та владіміра путіна на віслюках.

Про це пишуть Vijesti.

Інцидент стався у населеному пункту Каштел-Старий, поблизу міста Спліт. 

Міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич засудив інцидент і повідомив, що посольство Хорватії в Белграді отримало ноту протесту.

Спалювання ляльки із зображенням президента Республіки Сербія Александра Вучича є абсолютно неприйнятним актом, який повністю суперечить спільно висловленій прихильності до повної нормалізації відносин і покращення всебічної співпраці між нашими країнами”, − йдеться в заяві МЗС Сербії.

У заяві зазначено, що цей “скандальний акт поширення ненависті” жодним чином не сприяє зміцненню добросусідських відносин, миру та стабільності в регіоні. Інцидент серйозно завдає шкоди відносинам між двома країнами.

ХорватіяПутінвійна в Україніросія окупанти

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