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У КМІС пояснили, на основі яких даних Порошенко "завищив" свій рейтинг

Цифри із телефонного опитування є менш точними, ніж дослідження шляхом інтерв'ю, за яким між Порошенком і Зеленським розрив у 47% голосів
У Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) пояснили походження передвиборних рейтингів, де кандидата у президенти і чинного главу держави Петра Порошенка підтримують майже 40% виборців.
У КМІС пояснили, на основі яких даних Порошенко "завищив" свій рейтинг ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Заступник директора КМІС Антон Грушицький зазначив, йдеться про результати телефонного опитування, згідно з якими у Порошенка помітна тенденція до зростання рейтингу, повідомляє "Громадське".

"Це результати телефонного опитування. Ми не планували публікувати це дослідження, але оскільки документ уже оприлюднено, то ми готуємо точніше пояснення", - наголосив Антон Грушицький.

Він також пояснив, що цифри із телефонного опитування є менш точними, ніж дослідження шляхом інтерв'ю, за яким між Порошенком і Зеленським розрив у 47% голосів.

"Як показали попередні опитування до першого туру виборів, телефонні опитування є неточними. Оскільки телефони мають більш заможні люди, які будуть голосувати за Порошенка. Мінімальна похибка телефонного опитування складає 5-6 %", - пояснив Грушицький відмінності в цифрах телефонного дослідження КМІСу та рейтингів, отриманих шляхом опитування.

Він наголосив, що найважливішим висновком із результатів телефонного опитування є лише "тенденція до зростання рейтингу Порошенка".

Додамо, кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко заявляє, що його передвиборний рейтинг, згідно з даними соціологічної групи КМІС, перевищує 40%

Нагадаємо, що згідно з опитуванням КМІС, за кандидати у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4%% респондентів.

Якщо порівнювати рівень підтримки кандидатів з даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (5-10 квітня), то він зріс на 11,2 відсоткових пункти у Зеленського та зменшився на 1,4 відсоткових пункти у Порошенка.

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17 04 2019 11:33
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