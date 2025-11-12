У Конгресі США оприлюднили листи Епштейна, де фігурує Трампа

Листування також містить згадки про його спільницю Гіслейн Максвелл і письменника Майкла Вольфа.

Демократи з Палати представників США оприлюднили три електронні листи, у яких засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн кілька разів згадує президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють BBC і CNN із посиланням на заяву Комітету Палати представників із питань нагляду та підзвітності.

З документів випливає, що Епштейн згадував Трампа у листуванні зі своєю спільницею Гіслейн Максвелл та письменником Майклом Вольфом.

В одному з електронних листів до Максвелл від квітня 2011 року Епштейн написав:

"Я хочу, щоб ти усвідомила, що той пес, який не гавкає, це Трамп… [Жертва] провела кілька годин у моєму будинку з ним. На це Максвелл відповіла: "Я думала про це…".

Республіканці в Конгресі заявили, що згаданою жінкою є Вірджинія Джуффре, одна з найвідоміших жертв Епштейна, яка покінчила життя самогубством у квітні.

Вони звинуватили демократів у приховуванні її імені, наголосивши, що Джуффре не висувала звинувачень проти Трампа.

В іншому листі, датованому січнем 2019 року, за кілька місяців до смерті Епштейна — він згадує висловлювання Трампа про нібито позбавлення його членства у клубі Мар-а-Лаго.

"Трамп сказав, що попросив мене відмовитися від членства, [хоча] я ніколи не був членом… Звичайно, він знав про дівчат, оскільки попросив Гіслейн припинити це", - написано там.

У третьому електронному листі, датованому груднем 2015 року, Вольф повідомляє Епштейна, що видання може запитати Трампа про їхні стосунки під час дебатів республіканців.

Епштейн запитує поради, як реагувати, на що Вольф нібито відповів:

"Дозволь йому заперечувати. Якщо він відхреститься це принесе тобі політичний капітал; якщо ж він виглядатиме переможцем ти зможеш використати це пізніше".

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що оприлюднення цих листів — це "спроба дискредитувати президента Трампа".

"Демократи вибірково передали електронні листи ліберальним ЗМІ, щоб створити фальшиву історію. Йдеться про покійну Вірджинію Джуффре, яка неодноразово наголошувала, що Трамп не був причетний до жодних правопорушень", - сказала Лівітт.

Вона також нагадала, що Трамп вигнав Епштейна з клубу Мар-а-Лаго кілька десятиліть тому через неналежну поведінку щодо співробітниць.

"Це чергова спроба відвернути увагу від досягнень президента Трампа. Будь-який американець зі здоровим глуздом бачить, що це політична маніпуляція", - додала представниця Білого дому.