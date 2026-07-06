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У Кракові розслідують серію крадіжок після пошкодження могили Богдана Лепкого

06 липня 2026, 19:59
У Кракові розслідують серію крадіжок після пошкодження могили Богдана Лепкого
Фото: з вільних джерел
Польська поліція пов'язує цей інцидент із серією подібних на кладовищі і почала розслідувати всі випадки.

У Кракові на Раковицькому кладовищі невідомі пошкодили могилу однієї з найвідоміших польських акторок – Гелени Модржеєвської. 5 липня подібний інцидент зафіксували на могилі українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого.

Про це пише RMF24.

З могили Модржеєвської викрали бронзовий барельєф. Польська поліція пов'язує цей інцидент із серією подібних на кладовищі і почала розслідувати всі випадки. Слідчі зафіксували понад десяток повідомлень про крадіжки металевих предметів, хрестів, меморіальних дошок і фігурок.

У Польщі вважають, що викрадення барельєфа з могили Лепкого не було навмисною провокацією і розглядають цей інцидент у ширшому контексті серійних крадіжок.

Нагадаємо, 5 липня речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна розцінює акт вандалізму на могилі Лепкого як "свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання" напруги між двома країнами.

Польщакладовище

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