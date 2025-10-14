Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У кремлі відповіли на прохання Трампа до Віткоффа "розібратись з росією"

14 жовтня 2025, 17:05
У кремлі відповіли на прохання Трампа до Віткоффа
Фото: Reuters
Пєсков похвалив Віткоффа, якому президент США дав відповідне доручення.
Речник кремля Дмитро Пєсков підтримав доручення президента США Дональда Трампа, яке він дав своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу, сконцентруватися на вирішенні питання війни в Україні.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
"Ми вітаємо такі наміри. Вітаємо підтримання політичної волі на те, щоб сприяти пошукам шляхів мирного врегулювання", - висловився речник Кремля.
 
Він нагадав, що представники російського керівництва знайомі з Віткоффом, і відзначив його "ефективність на Близькому Сході".
 
"Ми уже добре знайомі з Віткоффом. Він ефективний. Він довів свою ефективність на Близькому Сході, і надіємося, що його таланти будуть і далі сприяти на українському напрямку", - зазначив Пєсков.
 
Крім того, він заявив, що російська сторона нібито "зберігає свою відкритість, готовність до мирного діалогу".
 
"Сподіваємося, що вплив США і дипломатична майстерність посланців президента Трампа допоможуть схилити українську сторону до більшої активності і до більшої готовності до мирного процесу", - додав речник Кремля.

 

