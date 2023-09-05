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У Кубі заявили про розкриття мережі з вербування громадян на війну на боці росії – Reuters

05 вересня 2023, 09:37
У Кубі заявили про розкриття мережі з вербування громадян на війну на боці росії – Reuters
Фото: з вільного доступу
російська влада ці заяви поки ніяк не коментувала.

Міністерство закордонних справ Куби заявило, що розкрила нову мережу з вербування власних громадян. Так, кубинців змушували долучатися до війни проти України на боці росії.

Про це пише Reuters.

У МЗС країни також додали, що вже працюють над "нейтралізацією та ліквідацією" мережі. 

У кубинському міністерстві зазначили, що ця мережа діяла як в острівній державі Карибського басейну, за тисячі кілометрів від москви, так і в самій росії. Водночас в уряді країни заявили, що вже почали розслідування у справі щодо примушення їхніх громадян до участі в бойових діях в Україні.

"Міністерство внутрішніх справ працює над нейтралізацією та руйнуванням мережі торгівлі людьми, яка діє з росії. Це треба для того, щоб включити кубинських громадян, як тих, що проживають там, так і деяких з Куби, до військових сил, які беруть участь у військових діях в Україні," – йдеться у заяві уряду Куби.

 

 

війна в Україніросія окупантиКубавербування

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