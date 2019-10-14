У Києві люди вийшли на марш у підтримку засудженого в Італії нацгвардійця Марківа
На захід прийшли близько 100 людей, повідомляє "Громадське".
"Ми не маємо давати забути про цю справу", - каже Дмитро Жмайло, координатор організації "Free Markiv".
Учасники акції передадуть звернення до Міністерства закордонних справ щодо стану справи Марківа та вимагають активізації процесу його звільнення.
Далі буде сформовано колону, яка рушить до Посольства Італії. Там пройде друга частина акції та передача звернення із закликом до італійської влади щодо звільнення Віталія Марківа.
Нагадаємо, що суд присяжних міста Павії 11 жовтня поширив мотиваційну частину вироку українському солдату Віталію Марківу. Його засудили до 24 років неволі за причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі під час війни на Донбасі 5 років тому.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків