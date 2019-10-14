У Києві люди вийшли на марш у підтримку засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

У Києві біля Міністерства закордонних справ України зібралися на акцію підтримки активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа, якого у липні італійський суд засудив до 24 років ув'язнення.

На захід прийшли близько 100 людей, повідомляє "Громадське".

"Ми не маємо давати забути про цю справу", - каже Дмитро Жмайло, координатор організації "Free Markiv".

Учасники акції передадуть звернення до Міністерства закордонних справ щодо стану справи Марківа та вимагають активізації процесу його звільнення.

Далі буде сформовано колону, яка рушить до Посольства Італії. Там пройде друга частина акції та передача звернення із закликом до італійської влади щодо звільнення Віталія Марківа.

Нагадаємо, що суд присяжних міста Павії 11 жовтня поширив мотиваційну частину вироку українському солдату Віталію Марківу. Його засудили до 24 років неволі за причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі під час війни на Донбасі 5 років тому.