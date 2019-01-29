У Києво-Могилянській академії створили комітет щодо протидії домаганням

"Цей механізм тільки запущений, тому поки не можемо говорити про практику — як працює і що працює"

У столичному університеті "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) запровадили "Політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями", крім того був створений відповідний комітет.

Про це заявила Діана Проценко, деканка по роботі зі студентами в університеті, повідомляє "Громадське".

Згідно з політикою, вуз засуджуватиме гендерне насильство, сексуальне домагання на робочому місці та в освітньому процесі. Відтепер в університеті заборонені дискримінаційні висловлювання, утиски та мова ненависті.

"Цей механізм тільки запущений, тому поки не можемо говорити про практику — як працює і що працює. Але має працювати наступним чином: комітет, який складаєаться з 4 осіб, у нас є двоє експертів, є представник студентського самоврядування", - розповіла Проценко.

Вона пояснишла, що студенти або працівники вузу можуть звернутись до комітету з попередження і проханням про боротьбу із домаганнями зі скаргою. Далі представники комітету мають зустрітись з людиною, яку звинувачують у домаганнях та з'ясувати причини та деталі конфлікту.

"На цей комітет можуть подаватися скарги, але ще такої практики немає, ми її будемо будувати. Задача комітету - проактивно діяти, здійснювати роз'яснювальну роботу, просвітницьку роботу, прводити тренінги для представників викладацького корупусу... і популяризація серед студентства", - зазначила деканка.

Загалом, за її словами, у НаУКМА передбачено два шляхи реагування на випадки вчинення сексуальних домагань - формальний та неформальний. Формальним способом будуть розв'язувати проблему, якщо не вдалось досягнути рішення неформальним, або якщо звинувачення було безпідставне.

Додамо, що у 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство.