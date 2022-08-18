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У Китаї зафіксовано найтриваліший період аномальної спеки з 60-х років минулого століття

Період спекотної погоди, що почався у низці регіонів Китаю з 13 червня, став найтривалішим за весь час метеорологічних спостережень, які проводяться в Китаї з 1961 року.
У Китаї зафіксовано найтриваліший період аномальної спеки з 60-х років минулого століття Фото: gettyimages.com

Про повідомляє Інформаційне агентство Сіньхуа.

За даними Державного кліматологічного центру КНР, станом на 15 серпня висока температура повітря зберігалася в регіонах Китаю 64 дні, що перевищило попередній рекорд у 62 дні у 2013 році.

За цей період рекордно велика кількість місцевих метеостанцій зафіксувала температуру вище 40 градусів за Цельсієм.

З 1 червня по 15 серпня середня кількість днів у Китаї, коли температура повітря досягала 35 градусів за Цельсієм і вище, досягла 12, що на 5,1 дня більше, ніж за аналогічний період попередніх років, і є рекордно високим показником з 1961 року.

За прогнозом, спекотна погода в деяких регіонах країни зберігатиметься і посилюватиметься наступні десять днів.

Раніше повідомлялось, що в європейських річках посуха показала "голодні камені".

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18 08 2022 17:44
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