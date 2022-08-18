У Китаї зафіксовано найтриваліший період аномальної спеки з 60-х років минулого століття
Про повідомляє Інформаційне агентство Сіньхуа.
За даними Державного кліматологічного центру КНР, станом на 15 серпня висока температура повітря зберігалася в регіонах Китаю 64 дні, що перевищило попередній рекорд у 62 дні у 2013 році.
За цей період рекордно велика кількість місцевих метеостанцій зафіксувала температуру вище 40 градусів за Цельсієм.
З 1 червня по 15 серпня середня кількість днів у Китаї, коли температура повітря досягала 35 градусів за Цельсієм і вище, досягла 12, що на 5,1 дня більше, ніж за аналогічний період попередніх років, і є рекордно високим показником з 1961 року.
За прогнозом, спекотна погода в деяких регіонах країни зберігатиметься і посилюватиметься наступні десять днів.
Раніше повідомлялось, що в європейських річках посуха показала "голодні камені".
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