У Китаї зі шкільних бібліотек приберуть усі книжки із "західними ідеями"
Рішення Міносвіти Китаю набуло чинності 1 квітня. Так, деякі навчальні заклади у Пекіні вже почали заповнювати книжкові полиці у бібліотеках ідеологічною літературою, повідомляє "Громадське".
Рішення влади КНР стосуватиметься близько 240 мільйонів учнів початкових та середніх шкіл, а також дитячих садочків у Китаї. Рекомендована література також зміниться: зі списків приберуть книжки, які "прославляють капіталізм". Наприклад, раніше школярам радили читати книжки про Стіва Джобса та Білла Ґейтса.
У рішенні Міносвіти також зазначили, що у школах забороняються книжки, які пропагують певні "західні ідеї" або ж "очевидно прославляють все іноземне".
Серед вчителів немає одностайної думки щодо того, як саме розуміти таке визначення, тому деякі переживають, що школярам можуть заборонити будь-яку літературу з іноземними назвами. Працівники шкіл скаржаться, що тепер стало важко обирати літературу для читання дітям.
Окрім того, влада Китаю заборонила книжки, де є "наукові помилки", а також релігійну літературу.
Нові обмеження щодо літератури ввели напередодні сторіччя заснування Комуністичної партії Китаю. Минулого року Міносвіти Китаю також проводило "очищення" літератури, вилучивши книги про християнство та буддизм, а також копії "Колгоспу тварин" та "1984" Джорджа Оруелла.
Влада КНР і до того контролювала, що саме читають школярі. Наприклад, підручники з історії містять лише "патріотичний" матеріал та цензурують такі події, як продемократичні протести на площі Тяньаньмень 1989 року чи визначення суперечливих територій.
"Думка Сі Цзіньпіна про нову епоху соціалізму з китайською специфікою" - ідеологія лідера Китаю, яку закріпили у Конституції Китаю на з'їзді Комуністичної партії у 2017 році. По суті, це збірка ідей та заяв Сі Цзіньпіна щодо місця Китаю в історії, стратегічної конкуренції з капіталістичними державами та роботи з впровадження комунізму.
Нагадаємо, що у Китаї запустили гарячу лінію для скарг на тих, хто в інтернеті критикує Комуністичну партію
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