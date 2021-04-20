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У Китаї зі шкільних бібліотек приберуть усі книжки із "західними ідеями"

Влада КНР вважає, що замість цього школярі мають зосередити увагу на так званій "думці Сі Цзіньпіна"
Міністерство освіти Китаю розпорядилось прибрати з бібліотек молодшої та середньої школи літературу, яка прославляє "ідеї Заходу".
У Китаї зі шкільних бібліотек приберуть усі книжки із "західними ідеями" Фото: з вільних джерел

Рішення Міносвіти Китаю набуло чинності 1 квітня. Так, деякі навчальні заклади у Пекіні вже почали заповнювати книжкові полиці у бібліотеках ідеологічною літературою, повідомляє "Громадське".

Рішення влади КНР стосуватиметься близько 240 мільйонів учнів початкових та середніх шкіл, а також дитячих садочків у Китаї. Рекомендована література також зміниться: зі списків приберуть книжки, які "прославляють капіталізм". Наприклад, раніше школярам радили читати книжки про Стіва Джобса та Білла Ґейтса.

У рішенні Міносвіти також зазначили, що у школах забороняються книжки, які пропагують певні "західні ідеї" або ж "очевидно прославляють все іноземне".

Серед вчителів немає одностайної думки щодо того, як саме розуміти таке визначення, тому деякі переживають, що школярам можуть заборонити будь-яку літературу з іноземними назвами. Працівники шкіл скаржаться, що тепер стало важко обирати літературу для читання дітям.

Окрім того, влада Китаю заборонила книжки, де є "наукові помилки", а також релігійну літературу.

Нові обмеження щодо літератури ввели напередодні сторіччя заснування Комуністичної партії Китаю. Минулого року Міносвіти Китаю також проводило "очищення" літератури, вилучивши книги про християнство та буддизм, а також копії "Колгоспу тварин" та "1984" Джорджа Оруелла.

Влада КНР і до того контролювала, що саме читають школярі. Наприклад, підручники з історії містять лише "патріотичний" матеріал та цензурують такі події, як продемократичні протести на площі Тяньаньмень 1989 року чи визначення суперечливих територій.

"Думка Сі Цзіньпіна про нову епоху соціалізму з китайською специфікою" - ідеологія лідера Китаю, яку закріпили у Конституції Китаю на з'їзді Комуністичної партії у 2017 році. По суті, це збірка ідей та заяв Сі Цзіньпіна щодо місця Китаю в історії, стратегічної конкуренції з капіталістичними державами та роботи з впровадження комунізму.

Нагадаємо, що у Китаї запустили гарячу лінію для скарг на тих, хто в інтернеті критикує Комуністичну партію

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20 04 2021 09:44
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