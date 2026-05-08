У Латвії заявили про два дрони, що врізалися в нафтобазу

Латвійська поліція повідомила, що у нафтобазу в місті Резекне 7 травня врізалися два безпілотники, а не один, як вважалося раніше.

Про це заявили у поліції виданню Delfi.

За даними правоохоронців, до такого висновку дійшли після первинних слідчих дій на місці події та аналізу уламків дронів експертами.

У зв’язку з інцидентом порушено кримінальну справу за статтею про злочини проти держави. Поліція закликала громадян не поширювати матеріали про подію в соцмережах, а передавати їх до Державної служби безпеки для аналізу.

Раніше повідомлялося, що вранці 7 травня у повітряний простір Латвії з боку росії залетіли кілька безпілотників, походження яких наразі не встановлено. Унаслідок інциденту було пошкоджено щонайменше чотири порожні нафтові резервуари.