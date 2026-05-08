Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Латвії заявили про два дрони, що врізалися в нафтобазу

08 травня 2026, 19:39
У Латвії заявили про два дрони, що врізалися в нафтобазу
Фото: з вільних джерел
У зв’язку з інцидентом порушено кримінальну справу за статтею про злочини проти держави.

Латвійська поліція повідомила, що у нафтобазу в місті Резекне 7 травня врізалися два безпілотники, а не один, як вважалося раніше.

Про це заявили у поліції виданню Delfi.

За даними правоохоронців, до такого висновку дійшли після первинних слідчих дій на місці події та аналізу уламків дронів експертами.

У зв’язку з інцидентом порушено кримінальну справу за статтею про злочини проти держави. Поліція закликала громадян не поширювати матеріали про подію в соцмережах, а передавати їх до Державної служби безпеки для аналізу.

Раніше повідомлялося, що вранці 7 травня у повітряний простір Латвії з боку росії залетіли кілька безпілотників, походження яких наразі не встановлено. Унаслідок інциденту було пошкоджено щонайменше чотири порожні нафтові резервуари.

Латвіядронинафтобаза

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється