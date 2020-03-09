У Луцьку лицарі влаштують середньовічні бої

Початок змагань і в суботу, і в неділю об 11:00

У луцькому замку Любарта цими вихідними, 5 та 6 вересня, вже вчетверте відбудеться Кубок України із середньовічного бою «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків».

Як передає Укрінформ, про це повідомляють «Волинські новини».

Зазначається, що близько 100 учасників з усієї України приїдуть до Луцька, щоб дізнатися, хто наймогутніший лицар країни.

«Минулі роки змагання відбувалися в рамках фестивалю «Середньовічний Лучеськ», однак, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, ми вирішили, що проведемо лиш турнір. Незважаючи на це, у нас все ж будуть атракційні зони, на яких відвідувачі зможуть спробувати стрільбу з традиційного лука, сучасний мечовий бій та зіграти в арчер-таг (так звана перестрілка лучників стрілами з м’якими наконечниками)», – розповів організатор Сергій Ващук.

Зокрема, за честь міста-господаря боротимуться лучани, які стали чемпіонами світу 2019 року із середньовічного бою у масових номінаціях за версією IMCF.

«Ми просимо відвідувачів змагань дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. На вході до замку вимірюватиметься температура безконтактними термометрами. Ми як організатори створили всі необхідні запобіжні заходи для безпеки наших гостей і сприятимемо їх дотриманню», – зазначила співорганізаторка Кубка України Анастасія Куніцина.

Вартість вхідного квитка на один день не змінилася: 80 гривень для дорослого й 40 гривень для дитини від 6 років. Дводенний квиток вартує 100 гривень для дорослого й 50 гривень для дитини від 6 років.

Початок змагань і в суботу, і в неділю об 11:00.

Нагадаємо, що віртуальні мандрівники отримали змогу побачити одну з туристичних локацій Херсонщини – Бізюків монастир – з висоти пташиного польоту.