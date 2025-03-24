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У Литві можуть заборонити громадянам росії, білорусі і Китаю навчатися у військовому виші

24 березня 2025, 16:24
У Литві можуть заборонити громадянам росії, білорусі і Китаю навчатися у військовому виші
Аудронюс Навіцкас. Фото: A. Didžgalvio nuotr / delfi.lt
В разі, якщо студент має громадянство країни, яка входить до списку ворожих, його відраховують.

Міністерство оборони Литви пропонує заборонити громадянам країни, які також мають російські, білоруські чи китайські паспорти, вступати до головного офіцерського навчального закладу країни – Литовської військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса.

Про це пише литовський мовник LRT.

Пропозиція була викладена в проєкті постанови уряду і подана Міністерством оборони на затвердження.

У відомстві додали, що запропонована поправка вимагатиме від курсантів повідомляти про будь-яке іноземне громадянство, яке вони мають.

"Якщо буде встановлено, що курсант має громадянство країни, яка входить до списку ворожих – росії, білорусі або Китаю – він буде звільнений або відрахований з Литовської військової академії", – заявили у Міноборони країни.

Тоюто особа не зможе завершити навчання і стати офіцером литовської армії.

В міністерстві вважають, що якщо курсанта звільняють, він не зобов'язаний повертати кошти за навчання, однак якщо його відраховують, то зобов'язаний.

У випадках, коли курсант вступає до академії, а його громадянство згодом потрапляє до переліку ворожих країн, він буде автоматично відрахований.

"В іншому випадку, якщо курсант мав громадянство ворожої держави до вступу в академію, і приховав цей факт, він буде відрахований і зобов'язаний заплатити", – повідомили в литовському міністерстві.

Проєкт постанови свідчить, що ці зміни мають на меті запобігти тому, щоб військовослужбовці, які мають громадянство ворожих країн, не стали об'єктами розвідки та служб безпеки ворожих країн, а також обмежити ризик вербування або інших форм ворожої розвідувальної діяльності, пише видання. 

Ми також писали, що Литва укріплює кордони з росією та білоруссю.

 

РосіяКитайБілорусьЛитва

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