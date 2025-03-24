У Литві можуть заборонити громадянам росії, білорусі і Китаю навчатися у військовому виші
Міністерство оборони Литви пропонує заборонити громадянам країни, які також мають російські, білоруські чи китайські паспорти, вступати до головного офіцерського навчального закладу країни – Литовської військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса.
Про це пише литовський мовник LRT.
Пропозиція була викладена в проєкті постанови уряду і подана Міністерством оборони на затвердження.
У відомстві додали, що запропонована поправка вимагатиме від курсантів повідомляти про будь-яке іноземне громадянство, яке вони мають.
"Якщо буде встановлено, що курсант має громадянство країни, яка входить до списку ворожих – росії, білорусі або Китаю – він буде звільнений або відрахований з Литовської військової академії", – заявили у Міноборони країни.
Тоюто особа не зможе завершити навчання і стати офіцером литовської армії.
В міністерстві вважають, що якщо курсанта звільняють, він не зобов'язаний повертати кошти за навчання, однак якщо його відраховують, то зобов'язаний.
У випадках, коли курсант вступає до академії, а його громадянство згодом потрапляє до переліку ворожих країн, він буде автоматично відрахований.
"В іншому випадку, якщо курсант мав громадянство ворожої держави до вступу в академію, і приховав цей факт, він буде відрахований і зобов'язаний заплатити", – повідомили в литовському міністерстві.
Проєкт постанови свідчить, що ці зміни мають на меті запобігти тому, щоб військовослужбовці, які мають громадянство ворожих країн, не стали об'єктами розвідки та служб безпеки ворожих країн, а також обмежити ризик вербування або інших форм ворожої розвідувальної діяльності, пише видання.
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