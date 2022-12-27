У Макіївці російські окупанти розстріляли сім'ю з чотирма дітьми: у всіх кульові поранення в голову зблизька

У тимчасово окупованій росіянами Макіївці на Донеччині розстріляли сім'ю з восьми людей. Четверо з них – діти

У тимчасово окупованій росіянами Макіївці на Донеччині розстріляли сім'ю з восьми людей. Четверо з них – діти. Про це написали російські окупаційні ЗМІ. Деталі ж повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вночі у окупованої Макеївці сталося страшне вбивство 8 людей, у тому числі чотриьох дітей. Зранку окупаційна поліція повідомили про розкриття по “гарчих слідах” та затримання начебто підозрюваного місцевого мешканця, який просто хотів вкрасти автівку.

Але. Це відверта брехня та окупанти не кажуть купу деталей. Свідомо.

По-перше, вбивство мало відверто націоналістичний характер. Вбита родина - ромської національності.

По-друге, всі вбиті мають пульові поранення в голову з близької дистанції.

Всі публічні джерела Макеевці повідомляли (фактично прямо називали) що злочин скоєно війьсковими. Щодо “Вагнера” логічне припущення, але лише припущення.

Витративши майже ніч на мониторинг публічних джерел та роботи з інсайдерами з нашою командою можемо стверджувати, що дійсно вбивство мало місце та скоєно декільками нелюдьми у військовій формі. Однак, вже за багатим досвідом Маріуполя в окупації, росіяни як завжди покривають злочин росіян.

Логічно, що це лише початок. Далі не лише на окупованих територіях. Набравши на фронт нелюдів та злочинців, неонацистів та інший людський мотлох, невздовзі сама московія захлинеться від подібних насильницьких злочинів. Коли людям-соціопатам дають в руки зброю та безкарність - фінал завжди предебачуван", - йдеться у повідомленні.