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У Міноборони Литви відреагували на слова путіна про спільну з українцями бригаду і загрозу окупації заходу

25 липня 2023, 08:51
У Міноборони Литви відреагували на слова путіна про спільну з українцями бригаду і загрозу окупації заходу
Фото: news.mail.ru
Такі заяви – це не що інше, як дезінформація.

Заяви президента рф владіміра путіна про те, що спільна литовсько-польсько-українська військова бригада має намір окупувати західну частину України, просто смішні. 

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє LRT.

У 2014 році Литва, Польща та Україна створили спільний військовий підрозділ – Бригаду Великого гетьмана Костянтина Острозького, яка покликана зміцнити стратегічне партнерство країн та допомогти Україні реформуватися відповідно до принципів НАТО.

"Наразі у штабі служать п'ять литовських офіцерів. П'ять людей окупують якісь території? Виглядає смішно. Зрозуміємо, що дезінформація – це частина інформаційної війни", - заявив міністр оборони Литви.

З його слів, це меседж для внутрішньої аудиторії росії.

Зазначимо, що минулого тижня глава Служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін заявив, що "польське керівництво посилює настрій на те, щоб ввести контроль на західних територіях України шляхом розміщення там своїх військ, у зв'язку з чим планується істотно збільшити чисельність загальновійськової литовсько-польсько-української бригади".

ЛитваокупаціяПутінзаявавійна в Україніросія окупанти

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