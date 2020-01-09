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У Міносвіти підвели підсумки вступної кампанії-2020

"У цьому році рекомендації на місця державного або регіонального замовлення по 1-му і 2-му пріоритетам отримали 49277 надходять, тобто мали можливість вступити в найбільш бажані вузи"
У Міністерстві освіти і науки підвели підсумки вступної кампанії-2020. Відзначається, що в 2020 році 79,2% вступників отримали рекомендацію до зарахування на бюджет по 1-му і 2-му пріоритетам.
У Міносвіти підвели підсумки вступної кампанії-2020 Фото: akcent.org.ua

Про це інформує прес-служба міністерства, передає РБК - Україна.

"У цьому році рекомендації на місця державного або регіонального замовлення по 1-му і 2-му пріоритетам отримали 49277 надходять, тобто мали можливість вступити в найбільш бажані вузи", - зазначає Міносвіти.

При цьому в 2019 році цей показник становив 75,4%.

"1 пріоритет - 38 272 абітурієнтів (61,5%) і 2 пріоритет - 11 005 абітурієнтів (17,7%)", - додають у відомстві.

Крім того, за наданими рекомендаціями на бюджет у десятці лідерів вузів:

  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 4 066 рекомендацій;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 3 272;
  • Національний університет "Львівська політехніка" - 2 577;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка - 2 511;
  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна посилання - 1 350;
  • Національний авіаційний університет посилання - 1 345;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 1 250;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки - 1 036;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України посилання - 1 029;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 976.

У МОН зазначають, що якщо абітурієнтам з тимчасово окупованих територій вступити до вузу на бюджетну форму навчання не вдалося, то є можливість вступити через освітній центр на бюджетну форму навчання до установ професійної (професійно-технічного) освіти. Крім того, можна перевестися з контрактної форми навчання на бюджет.

Вступ за квотою 2 для вступників окупованих територій триває до 23 жовтня.

Нагадаємо, що фонд Максима Степанова запустив безкоштовну навчальну платформу з підготовки школярів до ЗНО “Be Smart”.

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01 09 2020 12:20
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