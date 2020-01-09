У Міносвіти підвели підсумки вступної кампанії-2020
Про це інформує прес-служба міністерства, передає РБК - Україна.
"У цьому році рекомендації на місця державного або регіонального замовлення по 1-му і 2-му пріоритетам отримали 49277 надходять, тобто мали можливість вступити в найбільш бажані вузи", - зазначає Міносвіти.
При цьому в 2019 році цей показник становив 75,4%.
"1 пріоритет - 38 272 абітурієнтів (61,5%) і 2 пріоритет - 11 005 абітурієнтів (17,7%)", - додають у відомстві.
Крім того, за наданими рекомендаціями на бюджет у десятці лідерів вузів:
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 4 066 рекомендацій;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 3 272;
- Національний університет "Львівська політехніка" - 2 577;
- Львівський національний університет імені Івана Франка - 2 511;
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна посилання - 1 350;
- Національний авіаційний університет посилання - 1 345;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 1 250;
- Харківський національний університет радіоелектроніки - 1 036;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України посилання - 1 029;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 976.
У МОН зазначають, що якщо абітурієнтам з тимчасово окупованих територій вступити до вузу на бюджетну форму навчання не вдалося, то є можливість вступити через освітній центр на бюджетну форму навчання до установ професійної (професійно-технічного) освіти. Крім того, можна перевестися з контрактної форми навчання на бюджет.
Вступ за квотою 2 для вступників окупованих територій триває до 23 жовтня.
Нагадаємо, що фонд Максима Степанова запустив безкоштовну навчальну платформу з підготовки школярів до ЗНО “Be Smart”.
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