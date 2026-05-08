У Молдовському парламенті обмежили російську мову

Парламент Молдови запровадив обмеження на використання російської мови під час офіційних засідань. Відтепер румунська мова стає єдиною робочою мовою у вищому законодавчому органі країни, але проросійську опозицію це не влаштовує.

Раніше російська мова в Молдові мала статус "міжетнічної", а всі документи обов’язково перекладали. Тепер цей привілей скасовано.

Проросійська опозиція відреагувала миттєво: поплічники рф та представники правих партій влаштували протест прямо у залі. Після бурхливих дискусій вони колективно залишили приміщення. Робота парламенту була фактично заблокована на певний час. Член Комуністичної партії Костянтин Старіс назвав нові правила нелегітимними. На його думку, такі кроки ведуть до авторитаризму.