У Молдовському парламенті обмежили російську мову

08 травня 2026, 11:52
фото: Reuters
Прихильники путіна незадоволені.
Парламент Молдови запровадив обмеження на використання російської мови під час офіційних засідань. Відтепер румунська мова стає єдиною робочою мовою у вищому законодавчому органі країни, але проросійську опозицію це не влаштовує.
 
Про це інформує Reuters.
 
Раніше російська мова в Молдові мала статус "міжетнічної", а всі документи обов’язково перекладали. Тепер цей привілей скасовано.
 
Проросійська опозиція відреагувала миттєво: поплічники рф та представники правих партій влаштували протест прямо у залі. Після бурхливих дискусій вони колективно залишили приміщення. Робота парламенту була фактично заблокована на певний час. Член Комуністичної партії Костянтин Старіс назвав нові правила нелегітимними. На його думку, такі кроки ведуть до авторитаризму.
 
"Згідно з цією логікою, наступним кроком Партії дії та солідарності було б скасування виборів", – заявив Старіс, натякаючи на правлячу партію PAS.
 
Представники влади заперечують звинувачення в утисках. Ігор Талмазан, який презентував новий регламент, запевнив, що права меншин не порушуються.
 
Він виділив кілька ключових моментів:
 
  • депутати можуть вільно спілкуватися мовами національних меншин поза трибуною;
  • у державних установах має панувати лише офіційна мова;
  • румунська стає основою для всього документообігу.
 
Reuters нагадує, що Молдова має складну історію. Понад 150 років країна не мала незалежності. Вона була частиною російської імперії, згодом – Великої Румунії та Радянського Союзу. Незалежність Кишинів здобув лише у 1991 році. Зараз країна визначилась з європейським вектором розвитку й румунська мова є єдиною державною. Вона стає все більш популярною серед молоді, адже нове покоління прагне інтеграції в Європейський Союз. Проте російська мова все ще залишається поширеною у медіа та повсякденному спілкуванні частини населення.

 

