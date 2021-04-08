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У Молдові визначили склад нового уряду: Носатий міністр оборони, Попеску - в МЗС

У новому кабміні буде 13 міністерств, а не дев'ять, як це було в останні роки
Кандидат в прем'єр-міністри Молдови Наталія Гаврилиця представила новий склад уряду.
У Молдові визначили склад нового уряду: Носатий міністр оборони, Попеску - в МЗС Фото: ria.ru

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Посаду міністра закордонних справ і європейської інтеграції займе Ніку Попеску. Він уже обіймав цю посаду в 2019 році в кабміні Маї Санду. Після відставки уряду Санду Попеску був програмним директором проєкту Extended Europe в Парижі. До призначення міністром в кабміні Санду він теж займав цю посаду (2018-2019).

Анатолій Носатий отримає посаду міністра оборони. Він - колишній керівник оперативного управління Генштабу Національної армії. З 2014 року чотири роки був військовим офіцером департаменту операцій підтримання миру ООН в Нью-Йорку.

Міністром внутрішніх справ стане Анна Ревенко. Зараз вона є радником президента в області національної оборони і безпеки. Вона також секретар Вищої ради безпеки.

У новому кабміні буде 13 міністерств, а не дев'ять, як це було в останні роки. Окремими відомствами знову стануть міністерство охорони здоров'я, міністерство праці та соцзахисту, міністерство освіти, міністерство культури, міністерство транспорту і міністерство регіонального розвитку та інфраструктури. Крім того, в уряд повернуть міністерство навколишнього середовища.

Нагадаємо, що Санду розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори

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04 08 2021 11:48
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