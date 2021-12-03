У МОЗ пояснили, як обиратимуть громадських діячів для щеплень залишками вакцини

До категорії громадських діячів МОЗ відносить депутатів, журналістів, співаків та інші

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як визначатимуть громадських діячів, які можуть зробити щеплення залишками вакцини проти COVID-19 для популяризації вакцинації.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як вПро це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє "Громадське".

Публічними та громадськими діячами в МОЗ вважають:

учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у війні на Донбасі, забезпечували проведення антитерористичної операції, гарантували національну безпеку тощо;

народних депутатів, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів із питань охорони здоров’я державних адміністрацій, головних державних санітарних лікарів (областей, Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті), лідерів і представників релігійних організацій;

видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, старших за 60 років.

Формують списки громадських діячів для вакцинації регіональні Департаменти охорони здоров'я разом із пресслужбами ОДА. Наприклад, у Києві громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Якщо в день проведення вакцинації залишаються невикористані дози препарату, відповідальний за списки громадських діячів має уточнити, хто з публічних людей може приїхати на щеплення.

Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації до того часу, як залишки потрібно утилізувати. Крім того, Ляшко запевнив, що всі, хто вакцинувався поза чергою, обов'язково отримають другу дозу тієї самої вакцини.изначатимуть громадських діячів, які можуть зробити щеплення залишками вакцини проти COVID-19 для популяризації вакцинації.

Нагадаємо, що в Україні вже майже 30 тисяч людей отримали першу дозу вакцини від COVID-19