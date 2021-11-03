В Україні вже майже 30 тисяч людей отримали першу дозу вакцини від COVID-19

В Україні за 10 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 5 898 людям

Загалом від початку кампанії з вакцинації першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

За 10 березня в Україні зробили на 1 536 щеплень більше, ніж за попередню добу, повідомляє "Громадське". Вакцинацію здійснювали 109 мобільних бригад з імунізації.

За добу найбільше щеплень зробили у Тернопільській області - 500 людям. Також серед лідерів Київська (470 щеплень), Дніпропетровська (459 щеплень) та Вінницька (420) області.

Загалом найбільше вакцинували на Донеччині - там 3 504 людини отримали першу дозу препарату. Найменше - у Закарпатській (494 від початку кампанії).

Нагадаємо, що 11 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 9 084 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19