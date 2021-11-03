ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗагалом від початку кампанії з вакцинації першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні вже майже 30 тисяч людей отримали першу дозу вакцини від COVID-19
В Україні за 10 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 5 898 людям
Фото: Google
За 10 березня в Україні зробили на 1 536 щеплень більше, ніж за попередню добу, повідомляє "Громадське". Вакцинацію здійснювали 109 мобільних бригад з імунізації.
За добу найбільше щеплень зробили у Тернопільській області - 500 людям. Також серед лідерів Київська (470 щеплень), Дніпропетровська (459 щеплень) та Вінницька (420) області.
Загалом найбільше вакцинували на Донеччині - там 3 504 людини отримали першу дозу препарату. Найменше - у Закарпатській (494 від початку кампанії).
Нагадаємо, що 11 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 9 084 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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11 03 2021 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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