Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні вже майже 30 тисяч людей отримали першу дозу вакцини від COVID-19

В Україні за 10 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 5 898 людям
Загалом від початку кампанії з вакцинації першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.
В Україні вже майже 30 тисяч людей отримали першу дозу вакцини від COVID-19 Фото: Google

За 10 березня в Україні зробили на 1 536 щеплень більше, ніж за попередню добу, повідомляє "Громадське". Вакцинацію здійснювали 109 мобільних бригад з імунізації.

За добу найбільше щеплень зробили у Тернопільській області - 500 людям. Також серед лідерів Київська (470 щеплень), Дніпропетровська (459 щеплень) та Вінницька (420) області.

Загалом найбільше вакцинували на Донеччині - там 3 504 людини отримали першу дозу препарату. Найменше - у Закарпатській (494 від початку кампанії).

Нагадаємо, що 11 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 9 084 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2021 11:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.