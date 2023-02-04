У музеях Нідерландів запрацювали україномовні аудіогіди: де саме

У двох голландських музеях за сприяння дружини Президента Олени Зеленської запрацювали аудіогіди українською.

Про це перша леді написала у своєму Телеграм-каналі

“Майже 100 тисяч тимчасових переселенців з України опинилися в Нідерландах. Майже половина вже влаштувалася на роботу, намагається підтримувати життя на новому місці, поки не можна повернутися додому. А там, де українці, звучить і наша мова” – написала Зеленська.

І додала, що одразу два музеї Нідерландів тепер говоритимуть до відвідувачів українською:

Музей Мауріца Корнеліса Ешера в палаці Ланге Ворхаут – роботи цього художника знають навіть ті, хто не цікавиться мистецтвом, бо його гравюри сповнені парадоксів, метафор, гри із простором й оптичних ілюзій;

Музей колекціонера й мецената Абрагама Бредіуса, що містить видатну колекцію творів мистецтва різних епох. Минулої осені саме там виявили невідому доти роботу Рембрандта.

“Майже за рік війни, протягом якого російські загарбники розбомбили й розграбували так багато наших музеїв, ми навчилися особливо цінувати мистецтво. Таке тендітне, воно протистоїть війні й дикунству самим своїм існуванням, дає надію на те, що людський дух обов’язково переможе руйнування та грубу силу. І звісно, світовий спадок має промовляти це й українською – мовою України, яка бореться саме за людські цінності. Вдячна Посольству України в Нідерландах за спільну реалізацію проєкту“ - підсумувала дружина президента.

За її словами загалом у межах проєкту запрацювало вже 56 українських аудіогідів у 36 країнах. І спинятися не будуть, бо українське не спинити.