У НАТО заявили, що наразі зарано говорити про розміщення військ в Україні

В Альянсі підкреслюють, що такі ініціативи окремих країн перебувають лише на етапі обговорення і не мають узгодженого мандату.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що альянс вважає передчасним обговорення розміщення іноземного військового контингенту на території України. За його словами, це питання ще перебуває на початковому етапі.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Corriere della Sera.

"Це, як мінімум, передчасно. Ми знаємо, що тема військових контингентів порушувалася окремими країнами, можливо, у межах двосторонніх домовленостей. Але повторю: це питання досі на рівні концепції", — зазначив Драгоне.

Він підкреслив, що нині немає узгоджених параметрів такої можливої місії — ні в політичному, ні у військовому сенсі.

"Потрібно відповісти на цілу низку питань: хто вирішуватиме, чи було порушення угоди? Які будуть правила застосування сили? Чи має контингент лише спостерігати, чи й захищатися? І яким озброєнням?" - пояснив він.

Також адмірал зауважив, що наразі невідомо навіть, чи є у союзників достатньо військ, які можна було б задіяти для такої місії.

"Можливо, хтось розглядає варіант залучення солдатів з країн, які не є членами НАТО. Все ще залишається відкритим", - сказав він.

Адмірал наголосив, що ждине, що незмінне НАТО залишається повністю відданим захисту громадян держав-членів.

"Це наш пріоритет", - додав він.