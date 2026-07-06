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У Навроцького назвали розсекречення обсягу допомоги Україні помилкою

06 липня 2026, 13:35
У Навроцького назвали розсекречення обсягу допомоги Україні помилкою
Фото: Getty Images
Інформація про надану Україні допомогу від Польщі не має ставати публічною, наголосив речник президента Польщі.
В канцелярії польського президента Кароля Навроцького вважають неправильним рішення уряду щодо розсекречування даних про ту допомогу, яку Польща надала Україні після початку повномасштабного вторгнення росії.
 
Про це повідомив речник президента Польщі Рафал Лескевич в ефірі Polsat News.
 
За його словами, інформація про надану Україні допомогу від Польщі не має ставати публічною.
 
"Це неправильне рішення. Це непублічна інформація, її не слід оприлюднювати… Чи Міноборони, пан міністр Косіняк-Камиш, а насправді пан прем'єр-міністр Дональд Туск, бачачи, що відбувається в коаліції, бачачи чергові скандали, які викривають журналісти, вирішили скористатися моментом і спробувати відвернути увагу від цієї теми таким відволікаючим питанням, відволікаючою темою, пов'язаною з пожертвами для України?" – сказав речник.
 
За його словами, це питання постало лише для того, щоб протягом кількох наступних днів уся громадськість обговорювала обсяги допомоги, яку Польща надала Україні з початку війни у 2022 році.
 
"Отже, це тактика відволікання уваги, але дії, про які оголосив віцепрем'єр-міністр Косіняк-Камиш, є вкрай безвідповідальними", – переконаний Лескевич.
 
Речник зазначив, що достатньо переглянути заяви, з якими українці виступили лише два місяці тому.
 
"Адже вони дякували нам за передачу цих ракет для систем Patriot", – підкреслив він.

 

війна в Україніросія окупанти

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