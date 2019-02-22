У Німеччині у справі "Російської пральні" конфісковали майно на 50 млн євро

За допомогою схеми з РФ були виведені колосальні суми - не менше 22 мільярдів доларів тільки за три роки

У Німеччині правоохоронці конфіскували майно на 50 млн євро у справі щодо однієї з найбільших схем відмивання грошей з Росії, так званої "Російської пральні".

Протягом триденної операції поліцейські конфіскували в баварських містах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-ам-Інн і в гессенському Швальбасі чотири будівлі, а також заарештували рахунки, на яких в цілому знаходилося майже 8 мільйонів євро, повідомляє DW.

В цілому, сума конфіскованого склала близько 50 мільйонів євро.

Комерційна нерухомість і фінанси, заарештовані поліцією в Німеччині, безпосередньо пов'язані з системою відмивання грошей, що має різні назви: "ландромат", "Російська пральня", "Молдовська схема".

Через неї з Росії були виведені колосальні суми - не менше 22 мільярдів доларів тільки за три роки, з 2011 по 2014 роки. Імовірно, це найбільша в історії операція з відмивання грошей.

Це перший гучний удар в Західній Європі по "Російські пральні", про яку відомо з 2014 року, коли про шахрайську схему розповіли журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

У прокуратурі визнають, що розслідування OCCRP, опубліковане в 2014 році, зіграло важливу роль у роботі слідства. Хоча слідство в Німеччині почалося на рік раніше журналістських публікацій, але до того моменту поліції вдалося встановити лише сам факт відмивання грошей, але не простежити всю схему аж до Росії.

Наймасштабніша з відомих схема з виведення грошей з Росії виглядала так: шахраї отримували фіктивні рішення суду у Молдові щодо стягнення з підставних російських фірм-одноденок боргів на багатомільйонні суми.

Гроші у компаній, що існували тільки на папері, "випадково" знаходилися і відправлялися фірмам-кредиторам у Великій Британії або в офшорах.

"Молдовською" схему назвали ще й тому, що більша частина коштів була виведена за допомогою молдавського банку Moldindconbank. Ще частина була відправлена до латвійського Trasta Komercbanka, звідки надійшла, зокрема, до Німеччини, через німецькі Deutsche Bank і Commerzbank. Потрапивши в юрисдикцію ЄС, гроші вважалися "відмитими".

Про походження мільярдів і тих, хто стоїть за цими грошима, відомо досі дуже мало.

Серед великих бенефіціарів "пральні" журналісти OCCRP виявили російських "королів держзамовлення" Олексія Крапівіна і Валерія Маркелова. За даними OCCRP, пов'язаний з ними холдинг "Група компаній 1520" є найбільшим підрядником РЖД.

Виконавчий директор OCCRP Паул Раду заявив, що на залучених до розслідування журналістів чинився тиск. Не називаючи імен, Раду повідомив, що його колегам довелося змінити країну проживання.

Раду передбачає, що справжній розмах відмивання грошей у рази більший і слідство виявило лише верхівку айсбергу.