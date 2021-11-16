У Німеччині майже не залишилося "класичних" грабіжників банків
Про це пише Deutsche Welle, зазначає "Громадське".
У 1993 році управління поліції у Вісбадені нарахувало 1 623 напади на фінансові установи, у 2020 році їх було лише 80. А у Баварії - лише 6.
Правоохоронці бачать кілька причин, чому кількість "класичних" грабіжників суттєво зменшилася. По-перше, у них тепер менше закладів на вибір: у 1995 році у Німеччині було майже 70 тисяч банківських відділень, а наприкінці минулого року - 24 тисячі.
Але й ті відділення, які працюють зараз, пограбувати важко через оновлення системи безпеки, технічний прогрес та загалом зменшення попиту на готівкові гроші.
Навіть якщо банк вдасться пограбувати, ризик бути спійманим правоохоронцями надзвичайно високий. У 2020 році поліція розкрила майже 80% таких справ, а у 2019 році - понад 90%. В Управлінні кримінальної поліції вказують, що зловмисникам просто невигідно так ризикувати.
А втім, це не означає, що фінансові установи можуть видихнути з полегшенням, адже кримінальний світ крокує у ногу з часом. Зараз у Німеччині процвітає кіберзлочинність.
"Ризик бути спійманим в інтернеті часто набагато нижчий, ніж у випадку пограбування банку. Кіберзлочинцям більше не потрібно фізично перетинати національні кордони. З можливостями, які відкриває інтернет, їм навіть не потрібно виходити з дому, щоб вчинити злочин за кордоном", - каже Рюдігер Кірш, експерт із шахрайства кредитної страхової компанії Allianz.
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