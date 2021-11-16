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У Німеччині майже не залишилося "класичних" грабіжників банків

Тепер це дуже ризикована та невигідна справа
Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) порахувало, що за останні 30 років кількість пограбувань банків, ощадних кас та поштових відділень у країні скоротилася на 95%. Тепер пограбування банків є дуже ризикованою та невигідною для зловмисників справою.
У Німеччині майже не залишилося "класичних" грабіжників банків Фото: з вільних джерел

Про це пише Deutsche Welle, зазначає "Громадське".

У 1993 році управління поліції у Вісбадені нарахувало 1 623 напади на фінансові установи, у 2020 році їх було лише 80. А у Баварії - лише 6.

Правоохоронці бачать кілька причин, чому кількість "класичних" грабіжників суттєво зменшилася. По-перше, у них тепер менше закладів на вибір: у 1995 році у Німеччині було майже 70 тисяч банківських відділень, а наприкінці минулого року - 24 тисячі.

Але й ті відділення, які працюють зараз, пограбувати важко через оновлення системи безпеки, технічний прогрес та загалом зменшення попиту на готівкові гроші.

Навіть якщо банк вдасться пограбувати, ризик бути спійманим правоохоронцями надзвичайно високий. У 2020 році поліція розкрила майже 80% таких справ, а у 2019 році - понад 90%. В Управлінні кримінальної поліції вказують, що зловмисникам просто невигідно так ризикувати.

А втім, це не означає, що фінансові установи можуть видихнути з полегшенням, адже кримінальний світ крокує у ногу з часом. Зараз у Німеччині процвітає кіберзлочинність.

"Ризик бути спійманим в інтернеті часто набагато нижчий, ніж у випадку пограбування банку. Кіберзлочинцям більше не потрібно фізично перетинати національні кордони. З можливостями, які відкриває інтернет, їм навіть не потрібно виходити з дому, щоб вчинити злочин за кордоном", - каже Рюдігер Кірш, експерт із шахрайства кредитної страхової компанії Allianz.

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16 11 2021 09:51
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