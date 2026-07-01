У Німеччині вперше висунули звинувачення підозрюваному у підриві "Північних потоків"

Федеральний генпрокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення ймовірному підривникові газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". За інформацією низки німецьких медіакомпаній, обвинуваченим є українець, якого слідство вважає керівником команди підривників.

Українця звинувачують у нападі на цивільну енергетичну інфраструктуру (що за міжнародним кримінальним правом прирівнюється до воєнного злочину), спричиненні вибуху і руйнуванні споруд. За даними слідства, колишній військовий командував вітрильною яхтою Andromeda, з якої восени 2022 року здійснили атаку. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі в Гамбурзі після затримання в Італії минулого літа під час відпустки.

Експерти оцінюють докази проти підозрюваного як беззаперечні. У розпорядженні спецслужб опинилися перехоплені телефонні розмови з екстрадиційного арешту в Італії, де чоловік спілкувався з родичами та знайомими про вибухи і фактично сам себе безпосередньо звинуватив. Також докази його причетності виявили в мобільному телефоні. Суд над українцем має розпочатися восени у Вищому регіональному суді Гамбурга.

За версією слідства, український екіпаж із кількох цивільних водолазів заклав саморобні бомби з годинниковими механізмами на дні Балтійського моря. 26 вересня 2022 року вони здетонували, знищивши три з чотирьох гілок газопроводів. Загалом ідентифікували сім підозрюваних. Один із них, український солдат, уже загинув на війні проти росії.

Слідство вважає, що операцію здійснили "на замовлення іноземної держави" в межах секретної місії спецслужб, до якої могли бути причетні тогочасний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та офіцер Роман Червінський. Українська сторона ці звинувачення відкидає.

Німецькі слідчі також сподівалися судити ще одного підозрюваного – водолаза, якого затримали в Польщі, де він проживав із родиною. Проте суд у Варшаві несподівано відмовив Німеччині в його екстрадиції. Польський суддя обґрунтував це тим, що підрив був воєнною дією, за яку окрема особа не може нести кримінальну відповідальність. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що видача підозрюваного українця не в інтересах країни. Сам підозрюваний заперечує свою провину і заявляє, що ніколи не служив в армії.