Компанію націоналізували, але на основне джерело імпорту газу це ніяк не вплинуло.

Лідер німецької Лівої партії Ян ван Акен закликав німецький уряд негайно припинити імпорт російського зрідженого газу. Посилаючись на енергетичну компанію Sefe, він заявив газетам медіагрупи Funke: "Лише минулого року федеральна компанія Sefe купила понад п’ять мільярдів кубічних метрів зрідженого газу з росії, вливши сотні мільйонів євро в путіна. Німецький уряд тепер повинен вийти з принизливих контрактів з росією, а Sefe має негайно припинити свій брудний бізнес!", цитує політика Die Sachsen.

Компанія раніше називалася Gazprom Germania, була дочірньою компанією російського державного концерну "Газпром" і була націоналізована внаслідок російської агресивної війни проти України та енергетичної кризи в Німеччині. Вона продовжує імпортувати зріджений природний газ з росії до ЄС на основі чинного довгострокового контракту.

Він відреагував на слова прем’єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера, який неодноразово закликав відновити постачання енергії з росії після можливого припинення бойових дій в Україні. "В наших інтересах відновити постачання енергії з росії після припинення вогню", — сказав він медіагрупі Funke. "росія повинна знову стати торговельним партнером у довгостроковій перспективі — без того, щоб ми знову стали залежними". Позиція Кречмера неодноразово зазнавала критики навіть у власних лавах. Ван Акен назвав це «нечесною дискусією» з огляду на поточні поставки.