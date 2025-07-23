У Німеччині заявили, що обмеження незалежності НАБУ та САП ускладнює шлях України до ЄС

Вадефуль застеріг, що Україна повинна належно боротись з корупцією, прагнучи до членства в Європейському Союзі.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що обмеження незалежності НАБУ та САП обтяжує шлях України до вступу в Європейський Союз.

Про це він розповів виданню Bild, а також опублікував відповідну заяву в Х.

Вадефуль застеріг, що Україна повинна належно боротись з корупцією, прагнучи до членства в Європейському Союзі.

"Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства в ЄС. Я очікую, що Україна послідовно продовжуватиме боротьбу з корупцією", – заявив німецький міністр.

Саме тому Вадефуль зустрівся з керівниками НАБУ та САП під час свого нещодавнього візиту до Києва.

За даними видання, у середу вранці він поговорив телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та закликав його послідовно продовжувати боротьбу з корупцією в країні.

Закон, підписаний президентом Володимиром Зеленським 22 липня, надає Генеральному прокурору широкі повноваження щодо контролю над НАБУ і САП, у тому числі право забирати справи в НАБУ, надавати детективам обов’язкові вказівки і самостійно закривати справи проти топпосадовців.

Ці зміни викликали протест у суспільстві та серед працівників антикорупційних органів, які попереджають про втрату незалежності та фактичне підпорядкування НАБУ Офісу генпрокурора.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) надіслала офіційного листа українській владі, в якому висловила стурбованість через ухвалення закону №12414, що обмежує незалежність антикорупційних органів країни. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила отримання цього документа.