ПОЛІТИКА

У Пентагоні обурені рішенням Трампа перейменувати Міноборони

06 вересня 2025, 15:57
У Пентагоні обурені рішенням Трампа перейменувати Міноборони
Фото: afp.com
Посадовці Пентагону висловили розчарування, гнів і відверту розгубленість щодо перейменування Міністерства оборони країни, яке може коштувати мільярди доларів за косметичні зміни.

У Міністерстві оборони США, яке президент Дональд Трамп напередодні перейменував на Міністерство війни, обурені ребрендингом. 

Про це пише Politico з посиланням на неназваних чинних та колишніх посадовцями Пентагону.

У п'ятницю, 5 вересня, посадовці Пентагону висловили розчарування, гнів і відверту розгубленість щодо перейменування Міністерства оборони країни, яке може коштувати мільярди доларів за косметичні зміни, що мало допоможуть у вирішенні найнагальніших проблем військових, таких як протидія більш агресивному союзу авторитарних держав.

Деталі указу, підписаного Трампом у п'ятницю, все ще залишаються нечіткими, але посадовцям, можливо, доведеться змінити печатки Міністерства оборони на понад 700 000 об'єктах у 40 країнах і всіх 50 штатах. 

У перелік входять бланки для шести військових підрозділів і десятків інших агентств до рельєфних серветок у їдальнях, вишиті куртки для посадовців, затверджених Сенатом, і брелки та сувеніри у магазині Пентагону.

"Це суто для внутрішньої політичної аудиторії. Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й не матиме абсолютно ніякого впливу на розрахунки Китаю чи росії. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити Сполучені Штати як войовничі та загрозу міжнародній стабільності", – сказав сказав колишній посадовейь.

