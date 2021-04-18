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У Пентагоні підтвердили справжність матеріалів про НЛО

Впродовж останніх років було повідомлено про низку несанкціонованих та / або невстановлених повітряних суден
У оборонному відомстві США підтвердили правдивість знімків та відео 2019 року, на яких зафіксували НЛО.
У Пентагоні підтвердили справжність матеріалів про НЛО Фото: telegraph.co.uk

Минулого року Пентагон опублікував три відео, на яких показано "невідомі повітряні об'єкти". Ці відео, підтверджені раніше ВМС США, були названі справжніми, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на  CNN.

"Впродовж останніх років було повідомлено про низку несанкціонованих та / або невстановлених повітряних суден", - йдеться у повідомленні.

Фото та відео об'єктів у формі трикутника, що блимають та рухаються крізь хмари, були зроблені військовослужбовцями ВМС США, заявила речниця Пентагону Сью Гоф. 

Як зазначається, американська розвідка до червня 2021 року обіцяє підготувати доповідь з цього питання.

Нагадаємо, що минулого року Міністерство оборони США офіційно оприлюднило три відеозаписи, зроблені з літаків американських ВМС у 2014-му та 2015 роках, які раніше потрапили у відкритий доступ як свідчення існування НЛО.

 
 
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18 04 2021 12:30
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