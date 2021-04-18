У Пентагоні підтвердили справжність матеріалів про НЛО
Минулого року Пентагон опублікував три відео, на яких показано "невідомі повітряні об'єкти". Ці відео, підтверджені раніше ВМС США, були названі справжніми, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на CNN.
"Впродовж останніх років було повідомлено про низку несанкціонованих та / або невстановлених повітряних суден", - йдеться у повідомленні.
Фото та відео об'єктів у формі трикутника, що блимають та рухаються крізь хмари, були зроблені військовослужбовцями ВМС США, заявила речниця Пентагону Сью Гоф.
Як зазначається, американська розвідка до червня 2021 року обіцяє підготувати доповідь з цього питання.
Нагадаємо, що минулого року Міністерство оборони США офіційно оприлюднило три відеозаписи, зроблені з літаків американських ВМС у 2014-му та 2015 роках, які раніше потрапили у відкритий доступ як свідчення існування НЛО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Google показав зміни на Землі за останні 37 років, - ФОТО
- ФОТО В Австрії показали прототип робота-будівельника
- ФОТО На Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"