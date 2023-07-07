У Пентагоні припускають, що ватажок ПВК "Вагнер" використовує двійників – NYT

Більшість часу після заколоту лідер "вагнерівців" проводить у санкт-петербурзі та москві.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Прігожин використовує двійників, щоб приховати свої пересування, тому складно з'ясувати, де він перебуває зараз.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на офіційного представника Пентагону, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, після заколоту ватажок "вагнерівців" більшу частину часу перебував у росії, пересуваючись між москвою та санкт-петербургом. Чиновник додав, що досі неясно, чи був Прігожин у білорусі, зокрема тому, що він, очевидно, використовує дублерів, щоб замаскувати свої переміщення.