Проте Північна Корея сьогодні майже не згадала про те, що у голосуванні не всі віддали голос за кандидата правлячої партії.

Про це повідомив Reuters.

За підсумками голосування за правлячу партію віддало 99,87% голосів, а проти - 0,13%.

Аналітики чомусь відкинули це як спробу зобразити образ нормального суспільства, а не як сигнал про будь-яке кричуще розширення прав в авторитарній державі.

Північна Корея має одне з найбільш контрольованих суспільств в світі. Лідера Кім Чен Ина звинувачують у використанні системи патронажу і репресій для збереження абсолютної влади.