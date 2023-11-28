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У Північній Кореї вперше за 80 років на виборах десятки громадян віддали голоси проти правлячої партії

28 листопада 2023, 22:12
У Північній Кореї вперше за 80 років на виборах десятки громадян віддали голоси проти правлячої партії
Кім Чен Ір. Фото: unn.com.ua
Проте Північна Корея сьогодні майже не згадала про те, що у голосуванні не всі віддали голос за кандидата правлячої партії.

Про це повідомив Reuters

За підсумками голосування за правлячу партію віддало 99,87% голосів, а проти - 0,13%.

Аналітики чомусь відкинули це як спробу зобразити образ нормального суспільства, а не як сигнал про будь-яке кричуще розширення прав в авторитарній державі.

Північна Корея має одне з найбільш контрольованих суспільств в світі. Лідера Кім Чен Ина звинувачують у використанні системи патронажу і репресій для збереження абсолютної влади.

вибориПівнічна КореяКім Чен Ин

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