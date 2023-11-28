У Північній Кореї вперше за 80 років на виборах десятки громадян віддали голоси проти правлячої партії
Про це повідомив Reuters.
За підсумками голосування за правлячу партію віддало 99,87% голосів, а проти - 0,13%.
Аналітики чомусь відкинули це як спробу зобразити образ нормального суспільства, а не як сигнал про будь-яке кричуще розширення прав в авторитарній державі.
Північна Корея має одне з найбільш контрольованих суспільств в світі. Лідера Кім Чен Ина звинувачують у використанні системи патронажу і репресій для збереження абсолютної влади.