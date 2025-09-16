У Польщі затримали українця та білоруску через інцидент із дроном над урядом
У Польщі затримали 21-річного українця та 17-річну білоруску, яких підозрюють у керуванні безпілотником, було затримано після швидких дій Служби держохорони.
Про це повідомив речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський, передає Polsat News.
Правоохоронці проводять обшуки в квартирах затриманих і перевіряють їхній правовий статус у країні.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про знешкодження дрона, який порушив повітряний простір над ключовими урядовими об’єктами, а також повідомив про затримання двох громадян Білорусі у межах розслідування.
Інцидент стався на тлі серії порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками, які минулого тижня влітали з територій України та Білорусі.