У Польщі затримали українця та білоруску через інцидент із дроном над урядом

16 вересня 2025, 13:54
Фото: з вільних джерел
Наразі правоохоронці проводять обшуки у їхніх помешканнях та перевіряють законність їхнього перебування в країні.

У Польщі затримали 21-річного українця та 17-річну білоруску, яких підозрюють у керуванні безпілотником, було затримано після швидких дій Служби держохорони. 

Про це повідомив речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський, передає Polsat News.

Правоохоронці проводять обшуки в квартирах затриманих і перевіряють їхній правовий статус у країні.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про знешкодження дрона, який порушив повітряний простір над ключовими урядовими об’єктами, а також повідомив про затримання двох громадян Білорусі у межах розслідування.

Інцидент стався на тлі серії порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками, які минулого тижня влітали з територій України та Білорусі.

 
ПольщаДрон

