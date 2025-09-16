Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Варшаві знешкодили дрон поблизу резиденції президента Польщі

16 вересня 2025, 08:17
У Варшаві знешкодили дрон поблизу резиденції президента Польщі
wikipedia
Також на місці події затримано двох громадян білорусі.

У Варшаві Служба охорони держави Польщі нейтралізувала безпілотник, який порушив повітряний простір над ключовими урядовими об’єктами, зокрема поблизу президентської резиденції - палацу Бельведер. 

Про це пізно ввечері понеділка повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск у соцмережі Х (Twitter).

"Сьогодні Служба охорони держави знешкодила дрон, що літав над урядовими будівлями на вулиці Парковій та біля палацу Бельведер. Затримано двох громадян білорусі. Поліція з’ясовує обставини інциденту", - зазначив Туск.

Факт інциденту підтвердила також речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька. За її словами, затримані наразі перебувають під вартою, слідство триває.

Цей випадок стався на тлі зростання напруженості в регіоні. Нагадаємо, 10 вересня Польща зафіксувала масове порушення повітряного простору: майже два десятки російських дронів залетіли з території України та білорусі.

Нагадаємо, що 10 вересня Польща офіційно підтвердила, що росія атакувала її дронами.

 

ПольщаБельведерДрон

