У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"

За даними України, загалом повітряний простір Польщі могли перетнути до 20 російських дронів

У Польщі після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети.

Про це на брифінгу повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, передає Polsat.

Вона закликала суспільство повідомляти про будь-які знайдені дрони. Галецька прозвітувала про наслідки спільно з речником Оперативного командування Збройних сил Яцеком Горишевським.