Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"

10 вересня 2025, 14:07
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети
Фото: Polsat
За даними України, загалом повітряний простір Польщі могли перетнути до 20 російських дронів
У Польщі після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети.
 
Про це на брифінгу повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, передає Polsat. 
 
Вона закликала суспільство повідомляти про будь-які знайдені дрони. Галецька прозвітувала про наслідки спільно з речником Оперативного командування Збройних сил Яцеком Горишевським. 
 
Поки що: 
 
  • Чешники (Замойський повіт) – 1 дрон
  • Чоснувка (Бяльський повіт) – 1 дрон
  • Вирики (Влодавський повіт) – 1 дрон (пошкоджено будівлю та легковий автомобіль)
  • Кшивовежба-Кольонія (Парчевський повіт) – 1 дрон
  • Вигалев (Парчевський повіт) – залишки снаряда невідомого походження
  • Вохинь (Радзінський пов.) – 1 дрон
  • Мнішкув (Опочненський повіт) – 1 дрон
  • Олесно (Олесненський повіт) – 1 дрон. 
 
За даними України, загалом повітряний простір Польщі могли перетнути до 20 російських дронів – точні дані з'ясовують. Україна попередила Польщу про загрозу заздалегідь.
 
Після атаки, яку Польщі довелося відбивати вперше за увесь час, країна провела консультації з НАТО. Варшава вважає, що цей напад є провокацією. У ЄС вважають, що є ознаки, які свідчать про навмисність перетину повітряного простору. 

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем’єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем’єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється