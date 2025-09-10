У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
10 вересня 2025, 14:07
Фото: Polsat
За даними України, загалом повітряний простір Польщі могли перетнути до 20 російських дронів
У Польщі після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети.
Про це на брифінгу повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, передає Polsat.
Вона закликала суспільство повідомляти про будь-які знайдені дрони. Галецька прозвітувала про наслідки спільно з речником Оперативного командування Збройних сил Яцеком Горишевським.
Поки що:
- Чешники (Замойський повіт) – 1 дрон
- Чоснувка (Бяльський повіт) – 1 дрон
- Вирики (Влодавський повіт) – 1 дрон (пошкоджено будівлю та легковий автомобіль)
- Кшивовежба-Кольонія (Парчевський повіт) – 1 дрон
- Вигалев (Парчевський повіт) – залишки снаряда невідомого походження
- Вохинь (Радзінський пов.) – 1 дрон
- Мнішкув (Опочненський повіт) – 1 дрон
- Олесно (Олесненський повіт) – 1 дрон.
За даними України, загалом повітряний простір Польщі могли перетнути до 20 російських дронів – точні дані з'ясовують. Україна попередила Польщу про загрозу заздалегідь.
Після атаки, яку Польщі довелося відбивати вперше за увесь час, країна провела консультації з НАТО. Варшава вважає, що цей напад є провокацією. У ЄС вважають, що є ознаки, які свідчать про навмисність перетину повітряного простору.