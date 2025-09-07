Оприлюднено звіт про аварію фунікулера в Португалії, де загинув українець

Забитий до відмови трамвайчик з шумом їде по мощених вуличках, везучи лісабонців з Баірро Альто, в 1965 році. (Volkmar K. Wentzel)

Причиною інциденту міг стати обрив з’єднувального кабелю між вагонами.

У першому офіційному звіті щодо смертельної аварії популярного серед туристів фунікулера Elevador da Glória в Лісабоні йдеться про те, що причиною інциденту міг стати обрив з’єднувального кабелю між вагонами.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Звіт оприлюднило Управління з розслідування авіаційних і залізничних аварій Португалії. У документі зазначено, що обидві кабіни проїхали не більше шести метрів, після чого втратили рівновагу, як наслідок обриву кабелю, який їх з’єднував і забезпечував стабільність руху.

"Машиніст негайно задіяв пневматичне та ручне гальмо, намагаючись зупинити рух. Однак ці дії не дали результату - кабіна почала стрімко прискорюватися вниз по схилу", йдеться у звіті.

Під час огляду уламків на місці події фахівці виявили, що з’єднувальний кабель дійсно обірвався в місці кріплення до кабіни, яка на момент інциденту перебувала на вершині пагорба.

Очікується, що остаточний звіт, який міститиме повний аналіз причин аварії, буде оприлюднений пізніше.

Минулого тижня у Лісабоні розбився туристичний фунікулер.