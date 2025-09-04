У Лісабоні розбився туристичний фунікулер: десятки жертв і постраждалих (оновлено)

Наразі офіційна причина аварії невідома.

Ввечері 3 вересня в португальському місті Лісабон зійшов з рейок популярний туристичний фунікулер. Є загиблі та постраждалі.

Про це пишуть CNN Portugal і The Guardian.

Наразі офіційна причина аварії невідома, але португальські медіа пишуть, що, ймовірно, вздовж маршруту фунікулера обірвався трос. Через це транспорт втратив контроль і врізався в сусідню будівлю.

Внаслідок аварії загинули щонайменше 15 людей, ще 18 — зазнали поранень. Серед них є іноземні громадяни.

П’ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Рятувальна операція триває.

Міська рада Лісабону вже оголосила триденну жалобу за загиблими. Прокуратура і поліція розпочали розслідування причин аварії.

На трагедію вже зреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона висловила співчуття португальською мовою в соцмережі X.

"Із сумом я дізналася, що зійшов з рейок знаменитий "Елевадор да Глорія". Мої співчуття родинам жертв", — написала вона.

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза заявив, що сподівається на швидке розслідування інциденту.

Фунікулер Gloria, який потрапив в аварію, — одна з найвідоміших туристичних розваг Лісабону, і має статус національної пам’ятки.

Оновлено

Кількість загиблих внаслідок аварії вагона фунікулера Elevador da Glória зросла до 16.

За даними лікарні Сан-Жозе, вночі в лікарні помер один з постраждалих.

Щонайменше семеро поранених були доставлені до лікарні Сан-Жозе. Лікарні Санта-Марія та Сан-Франциско-Ксав'є також прийняли поранених

Серед поранених є трирічна дитина німецької національності. Як повідомляється, в аварії хлопчик втратив батька, а його мати перебуває у важкому стані і переведена до відділення інтенсивної терапії того ж медичного закладу.

За інформацією CNN Portugal, вже розпочато встановлення осіб і громадянства жертв, а також встановлюється зв’язок з їхніми сім'ями.

Загалом внаслідок трагедії постраждали 23 особи.