У Лісабоні розбився туристичний фунікулер: десятки жертв і постраждалих (оновлено)
Ввечері 3 вересня в португальському місті Лісабон зійшов з рейок популярний туристичний фунікулер. Є загиблі та постраждалі.
Про це пишуть CNN Portugal і The Guardian.
Наразі офіційна причина аварії невідома, але португальські медіа пишуть, що, ймовірно, вздовж маршруту фунікулера обірвався трос. Через це транспорт втратив контроль і врізався в сусідню будівлю.
Внаслідок аварії загинули щонайменше 15 людей, ще 18 — зазнали поранень. Серед них є іноземні громадяни.
П’ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Рятувальна операція триває.
Міська рада Лісабону вже оголосила триденну жалобу за загиблими. Прокуратура і поліція розпочали розслідування причин аварії.
На трагедію вже зреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона висловила співчуття португальською мовою в соцмережі X.
"Із сумом я дізналася, що зійшов з рейок знаменитий "Елевадор да Глорія". Мої співчуття родинам жертв", — написала вона.
Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза заявив, що сподівається на швидке розслідування інциденту.
Фунікулер Gloria, який потрапив в аварію, — одна з найвідоміших туристичних розваг Лісабону, і має статус національної пам’ятки.
Оновлено
Кількість загиблих внаслідок аварії вагона фунікулера Elevador da Glória зросла до 16.
За даними лікарні Сан-Жозе, вночі в лікарні помер один з постраждалих.
Щонайменше семеро поранених були доставлені до лікарні Сан-Жозе. Лікарні Санта-Марія та Сан-Франциско-Ксав'є також прийняли поранених
Серед поранених є трирічна дитина німецької національності. Як повідомляється, в аварії хлопчик втратив батька, а його мати перебуває у важкому стані і переведена до відділення інтенсивної терапії того ж медичного закладу.
За інформацією CNN Portugal, вже розпочато встановлення осіб і громадянства жертв, а також встановлюється зв’язок з їхніми сім'ями.
Загалом внаслідок трагедії постраждали 23 особи.