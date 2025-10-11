Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Мексиці сильні зливи забрали життя щонайменше 27 людей

11 жовтня 2025, 13:54
Зливи у Китаї Фото: 112.ua
Ще кілька осіб вважаються зниклими безвісти.

Щонайменше 27 людей загинули, ще кілька зникли безвісти внаслідок тривалих злив у Мексиці, які спричинили масштабні зсуви ґрунту, повені та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Reuters

Видання пише, що найбільше постраждав штат Ідальго там зафіксовано 16 смертей, пошкоджено близько тисячі будинків і сотні навчальних закладів.

У сусідньому штаті Пуебла, за словами губернатора Алехандро Арменти, загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти. Ще дві смерті підтверджено в штаті Веракрус.

Через вихід річок із берегів і зсуви тисячі мешканців залишилися без електроенергії.

Президентка Мексики Клаудія Шайнбаум повідомила, що триває евакуація населення, розчищення доріг і доставка гуманітарної допомоги. У постраждалі регіони направлено понад 5400 військових для ліквідації наслідків негоди.

Ускладнює ситуацію те, що шторми "Раймонд" і "Прісцилла" продовжують накривати дощами півострів Баха-Каліфорнія та західне узбережжя країни. Синоптики попереджають про подальше погіршення погодних умов.

 
