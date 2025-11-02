Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пожежа під час Дня мертвих у Мексиці: загинуло більше 20 осіб

02 листопада 2025, 14:24
Фото: firtka.if.ua
Серед жертв є також діти.

У мексиканському місті Ермосільйо під час святкування Дня мертвих сталася масштабна пожежа в супермаркеті, унаслідок якої загинули щонайменше 23 людини, зокрема діти, ще близько десятка постраждали.

Про це повідомляє агенція Reuters

Трагедія сталася 1 листопада, коли супермаркет був переповнений відвідувачами, що святкували одне з головних традиційних свят Мексики у День мертвих. Пожежу вдалося загасити, проте її причина наразі невідома. Попередньо розглядається версія короткого замикання.

Більшість загиблих померли від отруєння токсичним димом. Очевидці повідомляють, що деякі люди намагалися вибігти з будівлі у полум’ї, але не змогли врятуватися.

За останніми даними, кількість постраждалих сягає 12 осіб. Місцева влада проводить розслідування обставин трагедії.

 

