Землетруси в Афганістані забрали понад 2200 життів

У східних провінціях Афганістану протягом тижня сталося кілька сильних землетрусів, які зруйнували тисячі будинків і забрали життя понад 2200 людей. Ще понад 3600 осіб отримали поранення, повідомляє місцева влада. Повторні підземні поштовхи продовжуються, ускладнюючи рятувальні операції та підвищуючи ризик нових руйнувань.

Про це пише Reuters.

У п’ятницю, 5 вересня, в провінції Нангархар зафіксували землетрус магнітудою 5,4 на глибині 10 км. Це сталося через кілька годин після попереднього поштовху магнітудою 6,2 в районі Шива біля кордону з Пакистаном. За словами речника місцевої охорони здоров’я Накібулли Рахімі, до лікарень доставили 13 постраждалих: десять із них уже виписані, троє перебувають у стабільному стані.

Місцеві мешканці через крихкі будівлі з каменю та деревини відмовляються повертатися додому й ночують під відкритим небом. У сусідній провінції Кунар жителі району Нургал переселилися до наметів або на відкриту місцевість поблизу річок і гірських схилів, побоюючись нових поштовхів.

Перший землетрус магнітудою 6 стався в ніч проти 1 вересня й став одним із найсмертоносніших в Афганістані за останні роки. Наступний поштовх магнітудою 5,5 у вівторок викликав паніку та зсуви, що перекрили дороги до віддалених сіл. За оцінками, зруйновано понад 6700 будинків у провінціях Нангархар і Кунар.

Рятувальні роботи ускладнюють обвали та заблоковані шляхи. "Зсуви й уламки на ключових дорогах перешкоджають доставці допомоги", — повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Виживші потребують продуктів харчування, медикаментів та тимчасового житла. ВООЗ попереджає про високий ризик поширення інфекцій через переповнені притулки, забруднену воду та проблеми з відходами. Дефіцит фінансування у 4 мільйони доларів загрожує затримкою критично важливих заходів.

ООН уже виділила 10 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків катастрофи, але цих коштів недостатньо. "У нас є певне початкове фінансування, але ми прагнемо зробити швидке звернення", — зазначила заступниця керівника координаційного управління ООН з гуманітарних питань в Афганістані Кейт Кері.

Особливі труднощі виникають із наданням допомоги жінкам. Через обмеження, запроваджені талібами, швидкі допомоги евакуювали лише чоловіків і дітей, а жінок і підлітків із пораненнями позбавляли можливості лікуватися. Волонтерки-медикині повідомляють, що їм заборонено працювати в польових умовах. Через нестачу жінок-лікарів кілька вагітних жінок загинули.

"У нас є інформація про смерть кількох поранених вагітних, які померли через брак жінок-лікарів. Чи знаєте ви, скільки лікарок та медсестер готові негайно вирушити на допомогу цим пораненим жінкам? Але таліби не дають їм дозволу", — розповіла стоматологиня Захра Хагпараст.