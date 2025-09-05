Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Землетруси в Афганістані забрали понад 2200 життів

05 вересня 2025, 18:19
Землетруси в Афганістані забрали понад 2200 життів
Повторні підземні поштовхи продовжуються, ускладнюючи рятувальні операції та підвищуючи ризик нових руйнувань.

У східних провінціях Афганістану протягом тижня сталося кілька сильних землетрусів, які зруйнували тисячі будинків і забрали життя понад 2200 людей. Ще понад 3600 осіб отримали поранення, повідомляє місцева влада. Повторні підземні поштовхи продовжуються, ускладнюючи рятувальні операції та підвищуючи ризик нових руйнувань.

Про це пише Reuters.

У п’ятницю, 5 вересня, в провінції Нангархар зафіксували землетрус магнітудою 5,4 на глибині 10 км. Це сталося через кілька годин після попереднього поштовху магнітудою 6,2 в районі Шива біля кордону з Пакистаном. За словами речника місцевої охорони здоров’я Накібулли Рахімі, до лікарень доставили 13 постраждалих: десять із них уже виписані, троє перебувають у стабільному стані.

Місцеві мешканці через крихкі будівлі з каменю та деревини відмовляються повертатися додому й ночують під відкритим небом. У сусідній провінції Кунар жителі району Нургал переселилися до наметів або на відкриту місцевість поблизу річок і гірських схилів, побоюючись нових поштовхів.

Перший землетрус магнітудою 6 стався в ніч проти 1 вересня й став одним із найсмертоносніших в Афганістані за останні роки. Наступний поштовх магнітудою 5,5 у вівторок викликав паніку та зсуви, що перекрили дороги до віддалених сіл. За оцінками, зруйновано понад 6700 будинків у провінціях Нангархар і Кунар.

Рятувальні роботи ускладнюють обвали та заблоковані шляхи. "Зсуви й уламки на ключових дорогах перешкоджають доставці допомоги", — повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Виживші потребують продуктів харчування, медикаментів та тимчасового житла. ВООЗ попереджає про високий ризик поширення інфекцій через переповнені притулки, забруднену воду та проблеми з відходами. Дефіцит фінансування у 4 мільйони доларів загрожує затримкою критично важливих заходів.

ООН уже виділила 10 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків катастрофи, але цих коштів недостатньо. "У нас є певне початкове фінансування, але ми прагнемо зробити швидке звернення", — зазначила заступниця керівника координаційного управління ООН з гуманітарних питань в Афганістані Кейт Кері.

Особливі труднощі виникають із наданням допомоги жінкам. Через обмеження, запроваджені талібами, швидкі допомоги евакуювали лише чоловіків і дітей, а жінок і підлітків із пораненнями позбавляли можливості лікуватися. Волонтерки-медикині повідомляють, що їм заборонено працювати в польових умовах. Через нестачу жінок-лікарів кілька вагітних жінок загинули.

"У нас є інформація про смерть кількох поранених вагітних, які померли через брак жінок-лікарів. Чи знаєте ви, скільки лікарок та медсестер готові негайно вирушити на допомогу цим пораненим жінкам? Але таліби не дають їм дозволу", — розповіла стоматологиня Захра Хагпараст.

АфганістанООНземлетрусжертви

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється